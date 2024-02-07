翱翔龍年！長榮航空推出新春龍年菜單

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歡慶農曆春節，龍年行大運！長榮航空（2618）特別在新春佳節期間於機艙內張貼應景春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙等機上服務用品，更準備充滿年節氣氛的音樂歡迎旅客登機，飛行途中也將以機上美味佳餚和期間限定嚴選節慶甜品豐富旅客的味蕾，一同以喜悅的心歡度農曆新年。

長榮航空迎接「龍年」到來，為除夕當天搭乘台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙旅客，準備一份由台灣在地品牌Johnny Yan pâtissier強尼甜點工藝推出的「法式龍鬚糖」小禮盒，結合甜點師傅傳統與法式拉糖技術的精心製作，以真空包裝保留甜品外酥、內餡鬆軟綿密口感，入口即化，是一款富含新春祝福寓意的應景甜品。

搭乘豪華經濟艙旅客則提供知名甜點品牌愛麗莎的夢遊仙境製作的「柿柿如意餅乾」及「紅龜粿長壽餅乾」，可愛吸睛又美味，祝福旅客們新的一年事事如意、長保安康，此外也提供全艙等旅客星球工坊應景爆米花「財福好運紅包爆米花」，象徵一包在手，財氣、福氣「龍總來」！

長榮航空於除夕特別為台北直飛北美、歐洲及澳洲航班皇璽桂冠艙旅客，準備一份由台灣在地品牌Johnny Yan pâtissier強尼甜點工藝精心製作的「法式龍鬚糖」小禮盒。圖／長榮航空

除夕至初二，長榮航空也別具用心，特別提供自台灣出發的皇璽桂冠／桂冠／商務艙旅客，充滿喜氣的COLLET ROSE粉紅香檳做為迎賓酒款品嚐，此外，搭乘豪華經濟艙以上艙等的旅客還能拿到印有長榮航空飛航景點的紅包袋，祝福旅客福氣滿滿一整年。

長榮航空在歡度農曆新年的同時，以精緻的機上佳餚及獨家甜點滿足旅客的味蕾，並透過機上別具心裁的春節裝飾，為旅客打造獨特的年節飛行體驗，不論是返家探親，或是在外遊子都能感受到溫馨且豐盛的年節氛圍，在新春時節開啟一段美好的旅程。