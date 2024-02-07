科思創推出小小地球守護者的奇幻冒險第二部中英雙語繪本

台灣科思創宣布，由科思創出版，攜手國家公園署、臺北市政府社會局、彰化縣政府社會處、屏東縣政府社會處、基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館、屏東海生館、達德能源、朝陽大學等多家單位，於2024年起共同推廣小小地球守護者 第二部繪本。並透過深入淺出與生動有趣的互動故事情節，引領小小讀者對環境議題的關注與對循環經濟概念的認識。

「用愛讓世界更精彩－小小地球守護者的奇幻冒險第二部」繪本故事內容是敘述三位具有超能力的小小地球守護者，在小溪中發現了大量的垃圾，為了探索原因，沿著溪流走入都市，發現原來是因為人們對垃圾的管理不當及缺乏環保意識所造成。再透過小小機器人的指引，讓他們理解到透過回收再利用，即可賦予廢棄物全新生命。繪本中亦包含多種回收再利用的互動勞作遊戲，讓孩子對循環經濟概念能有更深一層的體會。

科思創總經理溫凱登博士指出，循環經濟對於未來的永續發展至關重要。《小小地球守護者的奇幻冒險》已經來到第二部，透過故事的方式，我們希望能夠在每一個孩子的心中種下一顆珍愛地球的種子，讓循環經濟的概念在他們的生活中扎根。在此也由衷感謝所有合作夥伴的支持，讓我們能在農曆春節前，送一份新年禮物給予我們未來的主人翁，我們亦鼓勵家長們能夠下載電子版本，於春節期間與孩子進行親子共讀，一起來愛護我們的地球。

各合作夥伴將透過科思創出版的實體繪本進行推廣。科教館將搭配愛迪生偏鄉公益計畫，發送繪本給來館參觀的偏鄉弱勢兒童。科博館將在館內進行解說或活動，並將繪本作為獎品發放，也會辦理海廢相關課程與活動，發放繪本給參與民眾。科工館將舉辦營隊活動並在活動中發送繪本給參與民眾。海生館將繪本放置在展區讓民眾自由索取。海科館將於館內辦理活動時發放給參與民眾。國家公園署將於辦理環境教育相關活動中發送給參與民眾。臺北市政府社會局提供兒童服務中心、家園以及兒少據點館內閱讀，並運用於活動及課輔教材。彰化社會處將繪本放置在館內供民眾自由索取。屏東社會處將搭配親子DIY、親職講座、親子說故事等活動，在活動中發送給參與民眾。台灣科思創故事志工也將走入全台校園，進行互動式故事活動。