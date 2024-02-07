KDDI將砸34億美元購50％股份 日連鎖超商Lawson應聲飆漲18％

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日本第三大連鎖超商Lawson在電信業者KDDI周二（6日）宣布將以34億美元收購並私有化後，今（7）日股價飆漲18%，根據KDDI發出的收購邀約，KDDI打算從4月開始以每股10,360 日圓價格從其他股東手中購買股票，這一價格較Lawson周二收盤價8913日圓溢價16%，收購過程預計在9月左右完成，收購完成後將與三菱商事共同管理Lawson，兩家公司各持一半股份。

三菱商事表示，Lawson將在KDDI完成收購後從東京證券交易所下市，《共同社》報導，KDDI打算利用Lawson在全日本約1.46萬家門市推廣銀行和保險產品，以及在門市內提供遠端智慧型手機支援服務，另外KDDI也將在旗下2200家手機銷售點提供Lawson產品與服務。

另據《金融時報》報導，KDDI之所大手筆收購Lawson股權，是看好日本老齡化與勞動力短缺加劇，將為日本購物方式帶來根本性變化，KDDI表示，隨著人口減少導致地區零售業空洞化，便利商店對老年購物者將變得更加重要，根據併購銀行家預測，日本人口的萎縮和老化將日益推動日本企業進入快速整合時代。

KDDI在2019年與Lawson建立業務合作關係，持有2.1%股份並於2020年將自家的積分制度跟Lawson的「Ponta積分」合併，KDDI今日股價收低1.96%至每股4,599日圓，Lawson則收漲17.84%至每股10,270日圓。