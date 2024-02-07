中壢SOGO百貨 新春福袋 好運「龍」乎你

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嶄新的一年必買福袋大展手氣！中壢SOGO百貨大年初一推出精心打造的福袋券，內容價值令人驚艷，除了福袋外專為出遊走春的顧客打造一系列豐富多彩的龍年限定活動，新春佳節期間到中壢SOGO逛街購物，將帶走滿滿好運，讓大家都能放大紅包，龍年好禮拿不完！

超級優惠的福袋是春節期間顧客期待的重頭戲，每袋售價介於500~2,000元之間，每袋皆可獲得各樓層全區抵用券，特別引人矚目的包含1樓流行女鞋推出「祥龍獻瑞·福氣滿滿驚喜購」可以1,500元購得價值8,000元靴款；7樓家電家居生活的「祥龍獻瑞·開運福袋券」更超值，只要2,000元就有機會獲得10,000元全區抵用券或Coway空氣清淨機；此外，8樓主題餐廳準備的「祥龍獻瑞瘋美食·主題餐廳福袋券」更提供以1,000元帶走5,000元面額美食抵用券的絕佳機會，最高回饋達近6倍相當吸引人；而5F紳士男裝PORTER專櫃福袋更是超人氣排隊必買，只要2,999元就可以獲得價值8,500~11,000元的商品，數量有限千萬別錯過！快揪親朋好友2/10(六)初一早上一起到中壢SOGO，瘋搶豐富有趣回饋超高的福袋活動。

5F紳士2男裝PORTER專櫃福袋 福袋價2,999元。

中壢SOGO百貨開春初一到初五天天精采活動不間斷，特別規劃「金龍獻瑞 百龍賀歲扭蛋報喜」活動，SOGO APP會員只要消費滿1萬元即可參加扭蛋，有機會獲得真愛密碼人中之龍黃金金畫之外，今年還準備100份熟凍龍蝦做為獎項，象徵百龍賀歲；值得注意的是，今年是龍年中壢SOGO百貨更為APP會員精心準備限量贈品，在2/10(六)~2/14(三)APP會員消費單筆888元，即可兌換至中壢仁海宮誠心過爐祈福的「祥龍開運金幣」，使得每位顧客都有機會收藏具有特殊紀念價值的商品。

全台SOGO百貨新年特別企劃「新櫻飛舞福貓為伍」秘境體驗，即日起~2/15(四)在1樓廣場，使用SOGO APP開啟AR相機，即可沉浸在AR實境體驗之中，精心打造的「新櫻飛舞福貓為伍」場景中，可以與巨大的七福招財貓合影，為新的一年帶來好運與喜悅，每晚18:00起就有AR無人機閃耀表演秀，將以全新的科技手法，為顧客帶來獨一無二的新春樂趣，同時新春期間中壢SOGO還準備了精彩的1樓廣場表演活動：大年初一【祥獅獻瑞賀新春】，帶來震撼的神鼓及舞獅表演，祝賀新年喜事財運旺旺來。

活動時間：2/10(六)大年初一、2/11(日)大年初二、 2/12(一)大年初三、2/14(三)大年初五有【龍威虎嘯 藝起迎新年】一起來欣賞精彩的特技雜耍魔術，渡過輕鬆愉快的年節假期。

2/11(日)大年初二~2/13(二)大年初四每日11:00【新年財神添好運】，歡迎來和財神爺一起玩骰子樂試試手氣，贏了可獲得吉祥御守一份，財運滾滾來的好兆頭(活動名額 : 每日限100個名額)。2/13(二)大年初四14:00【新春迎財神 財運旺旺來】財神爺來到中壢SOGO發送金元寶糖果啦!歡迎闔家一起來迎財神、招財運，讓您財運亨通旺整年。

中壢SOGO百貨致力於為顧客帶來更多元、更具創意的購物體驗，為大家的新年添上一份特別的記憶，讓大家歡度一個開心的新年，迎接龍年的繁榮與好運。