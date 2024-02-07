台灣中心攜手老牌紡織大廠　創造循環經濟的永續商業模式

近年來政府與企業倡導永續，如何減少生產過程的廢棄副產品，或是投入再次使用，產生新的價值，是門顯學。台灣知名紡織業者達紡企業股份有限公司(下稱達紡)，1月20日與台灣雷伊漢勒世界公民中心(簡稱世界公民中心)簽署合作備忘錄，承諾將生產過程中裁切下的布料與邊角料，無償提供給世界公民中心，用於難民婦女編織工坊，不僅能落實循環經濟的理念，更是創造有意義的工作機會，支持國際人道援助，提供難民危機的解決方案。

達紡為台灣少數垂直整合的針織廠，致力開發高機能性的彈性布料，供應給全球大型成衣廠。然而紡織傳統上屬於高污染產業，且過程中往往有大量的邊角料與低利用率的布料，以及大批客戶要求的樣品布匹，皆無法成為最終的成衣，必須當作廢棄物處理，無論是掩埋還是焚燒，都對環境產生負面效應。創辦人黃國彭表示，若這些材質良好的原物料，能夠有再次做成商品的機會，便可發揮更大價值。因從新聞了解到世界公民中心在敘利亞土耳其邊境所做的貢獻，便希望能夠一起參與對難民的關懷，讓台灣的品牌與力量，在國際上發揚永續的軟實力。

世界公民中心負責人裘振宇教授特別從土耳其返台，拜訪達紡位於桃園觀音的總部，親自表達感謝。世界公民中心創立至今，受到非常多台灣民眾與企業界的幫助，得以開辦各種極具永續理念的專案，包含婦女紡織工作坊，兒童教育，再生能源，循環經濟及影響力商業模式，這次蒙受達紡的大力贊助，能夠固定以40呎貨櫃的規模供應土耳其世界公民中心紡織原料，能夠為數千位婦女創造工作機會，各式成品例如針織包，圍巾，裝置藝術品等，更是能銷回台灣或直接進入歐美市場，不光是產生收益，更是促成消費者與受幫助者最好的連結。

根據具備探盤查師資格專家吳峻宇換算，每一公斤的低利用率布料若能充分回收利用，比起當成廢棄物處理，可以節省3公斤多的碳排放，以一個婦女編織肩背包為例，平均需要3-5公斤的布料，也就是降低約莫12公斤的碳排放，聯合國顧問黃一展分析，透過這樣的過程，在符合國際標準的原則下，也有機會爭取低碳商品標章，甚至是申請取碳權，創造額外的效益。裘在受訪時也表示，這些具有環保與人道意義的商品，也有不少追求ESG的精品業者十分感興趣，未來在商務合作方面，會更積極與知名品聯名，攜手台灣隊廠商，共同打一場漂亮的國際盃。