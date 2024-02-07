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加捷生醫1月營收年增75％

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台鋼集團旗下營養保健品品牌加捷生醫（4109）7日公告1月營收為4,328萬元，年增75％，該公司表示1月營收成長明顯主要受惠於春節送禮需求增加，以及對米香食品有限公司的投資產生正向效益。。

加捷生醫去年底投資米香食品並取得其經營權後，除結合米香食品健康、美味的理念外，更以加捷生醫本身健康安心品質管理的專業能量，為米香食品帶來更多的助力，讓與米香食品合作團膳的企業員工未來在餐點享用上，不僅能吃飽、更能懂得吃好，為追求健康飲食帶來更多的可能。

加捷生醫指出，米香食品致力於提供高品質團膳服務，主要為大型企業提供員工餐的全套解決方案，包括中央廚房烹煮配送到點、人員駐場烹煮、便當和桶餐等服務。米香食品以其專業的烹飪技術、優質的食材和貼心的服務，在業界贏得良好的口碑和廣泛的客戶基礎。

加捷生醫與米香食品強強聯手，未來米香食品將在加捷生醫的資源挹注下，以「健康、安心、美味」的理念，更加滿足現代人追求健康飲食的需求。展望未來，加捷生醫在擴大健康追求的業務版圖，為客戶提供更多元、更優質的產品和服務後，也使營收增長正向可期，逐步強化加捷生醫在保健食品領域的市場地位。未來將繼續致力於提升產品品質、拓展市場，並與旗下公司攜手並進，今年整體營收樂觀可期。

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