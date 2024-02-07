隱形髒汙要注意！「柚子醫師」提醒：勤打掃反而過敏？正確打掃方法才能事 半功倍

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「過敏」已成為全民課題，提到環境整潔、空氣品質維持，不少爸爸媽媽常覺得家有一台除濕機、空氣清淨機就能一勞永逸解決灰塵、塵蟎等過敏原。但「柚子醫師」破除迷思提醒：「常打掃減少灰塵、黴菌或是寵物細小毛屑等吸入型過敏原，是降低過敏發作頻率的關鍵因素。

但若在打掃過程用錯方法，可能反而導致二次汙染，空氣中瀰漫隱形髒汙造成過敏。」日常打掃時須留意吸塵器的選擇，否則可能在吸塵、清掃的過程中，吸塵器卻又將廢氣、髒汙排回空氣中，等於邊打掃、邊產生髒空氣，因此建議採用具備HEPA等級濾網的吸塵器；此外，打掃後要清理吸塵器的集塵袋或集塵盒時，也應戴上口罩或護目鏡，或可選擇具備自動除塵功能之吸塵器，省去打掃善後的麻煩，更能降低二次空氣汙染風險。

LG R5T濕拖清潔機器人配備自動除塵座，UVC紫外線照射還能減少集塵袋內細菌生長。圖/LG提供

智慧家電領導品牌LG電子致力採用人性化設計與智慧科技，LG CordZero™ R5T濕拖清潔機器人除了能自動駕駛精準導航、吸塵拖地同時清潔，還能輕鬆以LGThinQ TM APP WiFi遠端控制，設定開關與打掃禁區，不在家也能輕鬆打掃，更配備「自動除塵座」，強力吸塵馬達可自動清除集塵盒中的灰塵，並以UVC紫外線照射，有效減少細菌及異味孳生，髒汙無須沾手，更降低二次空氣汙染風險。

即日起至2月底前， LG R5T濕拖清潔機器人全通路建議售價最高享85折，並享保固期間內到府收送維修的保固服務，讓消費者輕鬆打掃不費力，也不需擔心因為清潔打掃所可能造成的二次空氣汙染，使用更安心。