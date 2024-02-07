《情人節專題》梵克雅寶春意濃 De Beers珠寶日夜相伴

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梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在春暖花開的情人節，推薦多款花朵、幸運草與瓢蟲等主題珠寶，不論是翻轉紅玉髓和璣鏤玫瑰金的Alhambra四葉幸運草珠寶、嬌嬈綻放的Frivole花朵珠寶，或是可愛靈動瓢蟲的Lucky Spring珠寶，勾勒萬象皆榮、充滿生機的春天美景。

經典幸運草的Alhambra系列珠寶以玫瑰金糅合喜氣的紅玉髓，營造新春喜氣洋洋的氛圍，紅玉髓飽滿的橙紅色亮麗閃耀，與鐫刻放射飾紋邊緣的玫瑰金呼應。花朵風的Frivole系列珠寶，以三片別致心形花瓣勾勒立體花朵，鮮活靈動，在胸前、耳畔、腕上和指間綻放。Lucky Spring系列珠寶則以代表幸運的瓢蟲與早春傲然綻放的梅花，帶來冬去春來、萬象更新的喜訊。

以高價鑽石為主力商品的De Beers，如今也推出可日常佩戴的De Beers RVL系列珠寶，價格更親民、款式更百搭，並在今年的情人節成為主打商品，De Beers RVL系列珠寶以品牌名稱的「D」和「B」為設計靈感，字母符碼被巧妙地融入戒指戒圈上，如同密碼般重覆出現在戒環之中重複出現，代表著無盡延續的概念。

De Beers RVL系列珠寶設計獨特，是款風格中性、日常搭配的珠寶，且可變化出多種佩戴方式，既可單獨佩戴，也可混搭，彰顯出獨特的個人風格。