增添故事生命力 竹縣培訓新住民種子講師

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹縣有1萬5千多新住民，縣府社會處去年結合文化局辦理異國文化故事活動，邀請新住民種子講師推廣母國故事，大受好評決定今年續辦，先辦理「新住民故事種子講師培訓」，期將新住民多元文化故事活動推廣到各鄉鎮市圖書館。

社會處長陳欣怡表示，新竹縣新住民統計到去年底有1萬5134人，占竹縣總人口2.5％，大陸籍最多7364人、其次越南2877人，第三印尼2537人，該處為促進多元文化融合及提升新住民社會參與，去年2月結合文化局辦理異國文化故事活動，邀請新住民種子講師推廣母國故事。

去年新住民講師介紹各國節日慶祝方式，共辦理11場結合文化局圖書館說故事活動，提供新住民說故事講師舞台，推廣新住民多元文化，並有DIY活動寓教於樂，增進親子關係及學習互動，有效促進多元文化融合，也拓展家庭多元世界觀。

陳欣怡說，越南和印尼的民情風俗與台灣完全不同，受過訓的新住民講師說的文化故事多元，活動大受好評，今年繼續辦理，故事主題設定為各國民間故事，包含稻米仙女、聰明的鼷鹿、馬蘇麗傳說等，以提升孩子對閱讀的興趣，營造歡樂家庭親子時光。

為提升新住民故事分享技巧，新住民家庭服務中心將於3月9日及10日辦理「新住民故事種子講師培訓」，即日起到3月4日報名，特別邀請斜角巷故事屋講師團隊授課，讓講師分享母國故事更具生命力。

斜角巷故事屋講師團隊在新住民家庭服務中心授課，課程包含故事活動的開始與歷程概述、道具運用、語調、表情與流暢度、動態閱讀的活動設計與舖陳，透過教學增進新住民講師母國故事分享知能，結業後除提供結業證明外，更將邀請至各鄉鎮市圖書館辦理新住民多元文化故事活動。