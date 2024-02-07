寒假旺季效益加持 亨泰光1月營收月增9.41％

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亨泰光（6747）受惠寒假旺季效益，自結1月合併營收5,394萬元，交出月增9.41％、年增11.48％佳績；預期隨著功能性隱形眼鏡產品陸績上市，公司審慎樂觀看待2024年營運。

亨泰光表示，今年除持續拓展亞太地區各項產品銷售通路布局外，近期以自主研發的周邊離焦等光學設計，提供近視管理用光學框架鏡片，讓年紀較小或無法配戴角膜塑型片（OK鏡）的學童，也能輕鬆進行視力保健與近視管理；而運用多元光學技術，設計並生產各類功能性視光產品，不僅可提升近視管理效果，且可以提升顏色對比與清晰度等視覺表現，加上有抗紫外線、抗藍光、抗疲勞的效果，產品將進一步拓展至各年齡層的消費族群，提升銷售規模與市場佔有率。

2024年營運開出好彩頭的亨泰光，1月OK鏡總出貨金額較上月增加約23％，其中在台灣市場方面，隨時序進入寒假期間，家長趁假期陪伴學齡兒童及青少年進行視力檢查，讓學生適應OK鏡配戴進行近視管理，帶動OK鏡產品在醫院及眼科診所通路的銷售成長動能。

而在中國大陸市場方面，亨泰光已完成中國大陸旗下高透氧高效設計的邁兒康myOK 及經典設計亨泰Hiline，兩大品牌銷售團隊整合，整體銷售綜效開始發酵，由於兒童近視管理為中國重點政策，OK鏡屬剛性需求產品，中國大陸銷售表現可望持續回溫。

亨泰光表示，為持續拓展中國大陸國產 OK鏡銷售市場通路，讓各項近視防控產品布局更完整，目前正透過子公司杭州亨泰視覺科技有限公司，向中國大陸國家食品藥品監督管理局進行自製OK鏡的取證作業，預估杭州亨泰視覺科技有限公司可望於今年底取得OK鏡產品註冊，開始推動產品上市，挹注營收貢獻獲利。