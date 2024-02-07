「NISSAN新春試駕龍有禮」 來店試駕有機會贏得10萬購車金

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裕隆日產汽車喜迎龍年新春、回饋廣大車迷支持，自2月13日起至2月29日止，限時推出「NISSAN新春試駕龍有禮」活動，凡於活動期間至NISSAN全台展示中心試駕體驗任一車款，即可獲得「超商咖啡提貨券」一張，憑券可至全台統一超商兌換大杯美式或中杯拿鐵咖啡一杯，享受啜飲美味咖啡的悠閒時光，同時更可取得10萬元購車金大獎抽獎資格，輕鬆入主心儀車款。

NISSAN全新世代 X-TRAIL 輕油電動力、安全、內裝全面進化，配備全球首發量產之VC-TURBO可變壓縮比引擎技術，帶來出色動力表現；搭載ProPILOT智行安全系統及獨家PFCW超視距車輛追撞警示與RR-AEB後方緊急煞車系統，50%車體使用高剛性鋼材，並導入鋁合金車身鈑件與防撞樑，大幅提升全新世代X-TRAIL輕油電主被動安全；內裝則搭載雙12.3吋螢幕、雙層隔音玻璃與BOSE音響，創造媲美豪華車款駕馭感受。

裕隆日產為回饋廣大消費者支持，自2月8日起至2月29日止，推出眾多超值年節禮遇，包含NISSAN ALL NEW SENTRA限時「尊爵禮遇」，入主旗艦版車款即免費升級尊爵版、購買尊爵版車款則免費升級尊爵智駕版，再享2.5萬元配件金；入主NISSAN KICKS可享「新春大紅包」購車優惠，首年丙式車體險免費升級乙式險、再享最高2萬元購車金與70萬分期0利率優惠貸款等，其他眾多NISSAN國產、進口車款亦提供新春限時購車優惠，詳情請參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw/。