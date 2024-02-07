中鋼春節拜年 翁朝棟期待鋼市飛龍在天

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7日中鋼董事長翁朝棟在經理部門主管陪同下展開農曆春節前夕拜年活動，前往廠內各單位、工會及總部大樓各子公司拜年，希望同仁與家人好好歡聚，共度年節愉快時光，為新的一年養精蓄銳。拜年期間，翁董事長不忘感謝及提醒輪班同仁在年節堅守工作崗位時，仍需落實工安及環保工作。

翁朝棟表示，面對現今產業環境變化、企業ESG永續發展以及未來碳中和嚴峻挑戰，中鋼在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局以及公司治理等各面向持續精進優化，戮力推動「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」雙主軸及「數位轉型」、「低碳轉型」、「供應鏈轉型」之三轉工作，中鋼不再追求生產更多鋼鐵，而是要攜手下游客戶共創鋼鐵更大的價值。此外，今年中鋼的經營方針包括：「智慧營運 數位化」、「綠能產鏈 低碳化」、「技術行銷 加值化」、「最適產能 精緻化」，翁董事長期勉全體同仁攜手努力，也期待鋼市在金龍年能夠「龍騰四海、飛龍在天」。

小港廠區是中鋼的生產基地，亦是中鋼的根，翁朝棟7日上午率領經營團隊先至小港廠區各廠處向主管及同仁拜年，下午則轉赴總部大樓向其它單位及集團子公司祝賀新年，翁董事長也提醒同仁們注意春節假期出遊的行車安全及留意飲食均衡，整個拜年活動在溫馨感人及滿滿年味的氣氛下圓滿結束。