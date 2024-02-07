準新人強運！北市情侶下班逛夜市 幸運刮出百萬元

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準新人好運爆棚！台灣彩券公司春節限量「2000萬超級紅包」持續傳出有人中獎好消息。台彩透露，有一對即將結婚的情侶檔，下班後去夜市玩遊戲，買了1張「2000萬超級紅包」，結果就幸運刮中100萬元，直說「真的結婚前運氣會特別好」。

台彩表示，「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元＋賓士休旅車、1,000個100萬元。統計至2月6日止，已刮出1個2,000萬元、122個100萬元。200萬元＋賓士休旅車獎項尚未被刮出，民眾可把握機會試試手氣。

台彩分享三則中獎人故事，其中，根據台北市大同區南京西路236號1樓「京贊彩券行」代理人許小姐描述，近日有一對即將結婚的情侶檔，日前決定步入禮堂，最近都在忙著籌備婚禮，當天下班後兩人去夜市玩遊戲，想替婚禮跟賓客互動的遊戲找靈感，發現準新娘的手氣特別好，不論玩那種遊戲都一直中獎，於是決定去彩券行買刮刮樂，在店員推薦下買了一張「2,000萬超級紅包」，沒想到刮開第一眼就覺得應該是刮中100萬元。

許小姐指出，當時兩人看著彼此不敢相信，女生還說要帶回家確認就急忙離開彩券行，隔日男生才很開心地到店裡分享這份喜悅，並表示真的結婚前運氣會特別好，打算這筆獎金就剛好做為結婚籌備的基金。

台彩也分享，有彩迷被錢「刮」醒，台中市中區中華里中華路一段82號1樓「金富彩券行」店員劉小姐描述，幸運刮中100萬元的是一名睡眼惺忪出門吃飯的年輕女子，路上看到有彩券行就進店看看，站在櫃檯前也沒多想直接就說要尾數8號的「2,000萬超級紅包」一張，才剛開始刮就忽然大喊：「我好像中大的！我好像中大獎了！」，店員幫忙確認果真中了100萬元。

劉小姐回憶，該名女子當時興奮說：「我才剛睡醒以為自己眼花看錯，沒想到真的是刮中100萬元，終於可以幫媽媽減輕債務壓力，太棒了！」。

另名店員陳小姐表示，前幾天才趁著立春，特地幫店裡的招財彌勒佛擦個澡，邊擦還邊唸到，趕快幫店裡刮到大獎，想不到真的隔天就應驗了。

另有台中市大里區益民路二段62號1樓「金招財彩券行」代理人張小姐提到，一名位年約50歲的婦人，到彩券行先是買了幾張面額500元跟100元的刮刮樂，每張都有中獎運氣相當好，最後挑了一張面額200元的「幸運紅包」，就幸運刮中頭獎200萬元。

張小姐表示，平常很少把貓咪帶來店裡，當天心血來潮帶著貓咪來顧店，牠ㄧ來就趴在刮刮樂櫃檯上，有客人要選刮刮樂，要將貓咪叫走，怎麼叫都叫不走，連拿牠最愛的罐頭也無動於衷，代理人當時就有預感，該不會是要刮到大獎了吧，果真當天下午這位婦人就幸運刮中200萬元。