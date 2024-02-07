《國際產業》上季營收遜預期 Snap暴跌3成

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】社群媒體Snap周二表示，由於無法與規模更大的競爭對手爭奪廣告收入，上季營收未達華爾街預期。在業績公佈和電話會議結束後，Snap股價在盤後交易中暴跌33%，為11.72美元。

投資者一直質疑Snap是否有能力與Facebook所有者Meta平台，以及谷歌等科技巨頭抗衡，因為後者有更多資料可以投放廣告。

Investing.com分析師Thomas Monteiro說，Snap未能證明自己能夠利用一個仍然健康的廣告市場，因為儘管存在經濟不確定性，但廣告市場在很大程度上仍具有韌性。

擁有Snapchat應用程式的Snap，第四季營收為13.6億美元，低於分析師普遍預期的13.8億美元。該公司2023年營收為46億美元，持平於前一年。

Snap還在周一宣布裁員10%人力，即528名員工，以便隨著時間推移，「逐步投資」公司的成長。

該公司在周二的致股東信件中說，今年將把更多地關注於擴大Snapchat的用戶基礎，並投資於獲利能力最強的市場，包括北美和歐洲市場。

Snap的北美用戶數量在第四季停滯不前，而歐洲用戶數量僅年增400萬戶。

Snap執行長Evan Spiegel說，公司將試圖讓那些曾經使用過Snapchat，或是不常使用該App的人「復活」起來。

第四季活躍用戶數為4.14億戶，超過分析師預測的4.116億戶。而大部分的成長，出現在歐美以外地區，而這些地區的廣告收入較少。

該公司說，預計第一季每日活躍用戶數將成長到4.2億，第一季營收預計在11億至11.4億美元之間，高於分析師預測的11億美元。