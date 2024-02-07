Ford貼心服務化身車主安全後盾 全台據點專業服務廠春節服務時段公告

農曆新年即將到來，適逢新春假期返鄉出遊的用車高峰期，福特六和貼心提醒Ford車主抽空提前檢查愛車狀況，行前做好基礎車輛檢測，檢測項目包含五油（汽車燃油、機油、煞車油、變速箱油、動力方向盤油）、四燈（大燈、煞車燈、方向燈、儀錶板燈）、二水（引擎冷卻水、雨刷水）、輪胎胎壓，如出現存量不足或是電壓過低等異常狀況，建議車主即時預約回廠，確保愛車維持最佳行車狀態。而電動車車主也建議提前預約回廠，對車輛進行全面體檢與保養，同時出遊行前需確認電量、儀錶板燈號及胎壓之外，規畫行程時也要將充電站納入路線範圍，以萬全的行前準備，讓每趟出遊行程安全又開心。