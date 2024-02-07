「2024臺南國際綠色產業展」展現綠色創新，開拓永續商機

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隨著全球對於環保與永續發展的關注持續升溫，「2024臺南國際綠色產業展」將於2024年5月30日至6月1日，在大臺南會展中心隆重舉辦，持續扮演著展示綠色產業最新進展和技術創新的國際舞台。本次展覽，得到經濟部國際貿易局的指導與工商時報的主辦，旨在進一步擴大其影響力及參與範圍。

本展連續三屆獲得經濟部國際貿易署「輔導業者在臺辦理新展」計畫的肯定，充分展現了其在推動綠色產業發展方面的重要貢獻。展會預計將吸引超過120家廠商參展，涵蓋300個展位，並迎來來自超過六國的參展商，聚焦於政府與學研合作、零碳及減塑方案、綠色能源、智慧儲能、綠色建材、電動車與電池技術、循環經濟、節能與環保設備以及綠色金融等領域的最新動態。

回顧上一屆，通過實體與線上相結合的展覽方式，成功吸引了8,206位現場觀眾及9,959次線上訪問，現場成交額高達6千萬元。展位數量相較前年增長近三成，共有來自德國、比利時、南非、新加坡、香港等國的80家廠商參展，這不僅促進了南臺灣綠色產業的發展，同時也證明了「臺南國際綠色產業展」作為捕捉綠色商機的重要平台地位。

展期擴大開辦專業研討會的場次和規模 ，是吸引全台各地專業人士前來的主因之一，圖/黃煒琳

特別值得關注的是，基於第二屆展會成功擴大開辦的6大主題專業研討會，包括ESG、淨零碳排、智慧儲能等熱門議題，吸引了30位重量級講師與650名參與者，這成為了吸引專業人士參與的關鍵因素之一。因此，「2024臺南國際綠色產業展」計劃進一步擴大研討會的規模和場次，提供更全面和深入的交流平台，以促進綠色產業的最新發展趨勢、技術創新及面對的挑戰和機遇間的深度對話。

此次展覽得到臺南市經濟發展局、大臺南會展中心的合辦，並有來自中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、台灣環保暨資源再生設備工業同業公會、社團法人台灣淨零排放協會、財團法人台灣碳權交易推廣協會、台灣綠色科技產業聯盟、台灣儲能系統產業推動聯盟、財團法人塑膠工業技術發展中心、臺南市總工業會等多個協辦單位的大力支持，共同描繪綠色產業的未來藍圖。展望「2024臺南國際綠色產業展」，主辦單位熱切期待各界英才的參與，共同努力實現一個低碳、永續的未來。

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