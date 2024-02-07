星展去年淨利成長26％達星幣103億元 創下歷史新高

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星展集團控股有限公司去年財務表現再創佳績，全年淨利成長26％達新加坡幣103億元（約合新台幣2,388.5億元）。股東權益報酬率自15％成長至18％創下歷史新高。受惠於淨利差擴大、手續費收入回升及金融市場暨流動資金管理客戶的銷售創新高，總收入成長22％，首度突破星幣200億元（約新台幣4,637.8億元）。資產品質穩健，特殊提撥準備維持偏低水準，佔貸款的11個基點。

星展表示，第四季淨利較前一年成長2％至星幣23.9億元（約合新台幣554.2億元）。總收入受惠於較高的淨利息收入和非利息收入成長9％至星幣50.1億元（約合新台幣1,161.8億元），帶動扣除提撥準備前淨利成長7％至新幣28億元（約合新台幣649.3億元）。總提撥準備為星幣1.42億元，因一般提撥準備的回沖而高於前一年水準。由於淨利差縮減和非利息收入受季節性因素影響偏低，淨利與上一季相比下降9％。

至於股息和股票股利，星展董事會建議，第四季股息為每股星幣54分，較上一次股息每股增加星幣6分，使得年度總股息為每股普通股配發星幣1.92元，較去年增加星幣42分。

此外，董事會建議配發股票股利，按每持有10股普通股，即配發1股股票股利。股票股利將於今年第一季期中配發，藉此加快對股東的資本回報速度。若未出現無法預期的情況，擴大後的已發行股本之年化普通股股利將達每股星幣2.16元，與去年財務的每股星幣1.92元相比，成長24％。根據今年2月6日的收盤價，配發股票股利後的年化配息率將會是7.5％。

資本回報率的提高反映了集團強勁的資本狀況，也符合因獲利逐步成長而支付的可持續股息政策。