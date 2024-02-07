施耐德電機籲應更重視永續發展與能源轉型

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能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric呼籲氣候變遷已是不可忽視的議題，各界需要盡快應用現有技術，進行大規模電氣化、數位化布局，來控制氣候變遷的影響。

近年來隨著氣候變遷加速、地緣政治局勢緊張及能源價格大幅波動，使得企業與政府紛紛將永續發展與能源轉型列為優先討論的議程。今年，施耐德電機也在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）上，與全球最具影響力的政治、企業領袖們齊聚一堂，共同討論如何應對這些風險與挑戰。

施耐德電機執行長Peter Herweck分享：「能源相關碳排放量約占全球總碳排放量的八成，去碳化的關鍵在於能源轉型。只要導入現有的技術其實就能夠快速降低碳排放量，例如導入再生能源及數位化、電氣化工具都能達到增加能源使用效率的效果，藉以降低能源需求量。雖然當前人工智慧的發展潛力受到普遍重視，但各界仍需要時間研究其相關應用與解決方案，而加快部署現有技術可以幫助我們取得更多去碳成果。」

另一個降低碳排放量的關鍵是企業。當前有越來越多企業相繼宣布將致力追求永續發展與去碳承諾，截至今年1月，全球有超過4,200家公司已制定經過科學基礎減量目標倡議（SBTi）驗證的減排目標。與此同時，各界也越來越重視能源效率的提升。去年，施耐德電機與國際能源總署（IEA）合作，邀請各國政府與企業領袖齊聚商議，最後46個國家政府紛紛支持在2030年前將全球能源效率進展翻倍的目標。

世界經濟論壇近日發布的最新報告中提到，如果在2030年之前，我們能夠透過節能、提高能源效率和增加合作夥伴關係來控制總體能源消耗量，預計可為整體經濟節省高達2兆美元資金，也能避免額外再建造3,000座發電站。施耐德電機最新研究也表明，在現有建築中導入全方位智慧樓宇管理與能源管理解決方案，將可大幅減少現有建築的營運碳排放，且投資回收期不到三年。

企業如何掌握範疇三的碳排放也成為當前討論焦點。範疇三的碳排放為外部活動所產生的間接排放，來自於企業的上下游供應鏈。根據聯合國全球契約組織的資料顯示，範疇三的碳排放量在企業整體總排放量中占比最大，超過七成。

去年，施耐德電機與Women Action Sustainability（WAS）合作發布的報告中，超過三分之二的企業領袖表示，法規壓力正促使他們與供應鏈夥伴共同啟動去碳化計畫。受訪者還提到，他們發現越來越多投資者和金融機構開始要求提供供應鏈去碳相關資訊。

施耐德電機能源管理執行副總裁Olivier Blum表示：「企業在追求去碳化過程中，不光要優化自身營運模式，還需要關注到整體供應鏈。而鼓勵供應商、合作夥伴與客戶，透過電氣化與數位化來提升能源效率，以及採購再生能源，將成為企業減少範疇三碳排放的重要解決方案之一。」