有看有保佑! 彰化縣立美術館春節「眾仙迎神宮廟藝術展」引人潮

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【中時新聞網 戴志揚】彰化縣立美術館「請眾仙迎神–宮廟藝術展」去年底開展，以「現在–過去–未來」的時間軸線，結合AR、AI數位科技互動，引領觀眾進入虛擬空間，領略傳統宮廟文化的美與意涵，開展以來已經吸引上萬民眾觀展。

這次展出內容，展品來自8個公立美術博物館、2個百年館閣，包括北管梨春園、集樂軒；元長鰲峰宮太子鳳輦神轎、南瑤宮的宮廟文物、以及33件私人收藏，共58名藝術家參展，合計109組作品，有不少是首度曝光的公私藏珍，使得本展更具可看性。而展區也涵蓋彰美館一、三、五樓，將美術館與宮廟意象結合，打造成充滿互動性與藝術性的場域。展覽分為「古藝今來—宮廟信仰的美學詮釋」、「尋城訪古—廟宇文物的文化脈絡」、「祈願之地—世代更迭的庶民觀點」三大主題，透過傳統與當代不斷相互輝映，在新舊交融間，充分映照著今昔的美術發展與常民文化的特質，展現出宮廟與你我現實生活密不可分的關聯性。

一樓第一展區展示宮廟藝術兩大主軸，分別為立體造型藝術「匠心妙藝」與平面視覺藝術「藝術之美」。展出「人間國寶」、「薪傳獎」李松林、李秉圭、施鎮洋等重要傳統工藝保存者的作品，同時對照藍蔭鼎、席德進、鄭善禧、廖修平、朱銘、楊茂林等台灣當代和近代美術。探討傳統到當代，民間信仰藉由立體與平不斷因應時代而推陳出新，展現躍動人心的生命和生生不息的藝術之美。三樓第二展區分為「致敬神明」、「勸世箴言」兩項內容。

前者呈現歷史脈絡中的宮廟藝術，以莊嚴宗教信仰為目的。後者「勸世箴言」乃是呈現具有良善的宗教思想，啓迪安頓人心、教化信眾的文字意涵。五樓第三展區以祈願與回溯為構思，展現科技運用於宮廟藝術的創意。主展區「有求必應」擴增實境「放天燈」Web-AR，所有民眾不分老少全民大祈福。子展區為「時光迴廊」，透過三位在地攝影師，許蒼澤、林彰三、黃季瀛拍攝珍貴老照片，藉由多媒體的科技運用，訴說昔日民俗活動與宮廟盛事。

「請眾仙迎神—宮廟藝術展」在春節連假期間也舉辦了一系列精彩的活動 ， 包括【今暗欲來拜天公】繪本導讀，「龍年–帶福回家」手繪媽祖版印、絹印體驗工作坊，共有三場，時間為2/11(週日)大年初二 14:00-16:00、2/13(週二)大年初四 14:00-16:00、2/14(週三)大年初五 14:00-16:00，以專業教學式的體驗課程，透過手繪媽祖版印、絹印，體驗懷舊的手工印刷，讓參與的民眾在龍年都能「帶福回家」。