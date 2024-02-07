臺北市VIS國際實驗高中Discovery Taipei 迎外賓有年味

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臺北市VIS國際實驗高中以Discover Taipei創新學程受到關注，這回讓充滿年味和人潮的迪化年貨大街和霞海城隍廟，成為最佳國民外交的場域，不僅使參與學子能透過歷史探索和文化交流，深度認識自己居住的城市，並成功接待來自奧地利的媒體貴賓，賓主盡歡。

臺北市VIS國際實驗高中總校長黃禮騏指出，獲得Taiwan in Österreich駐奧地利代表處張小月大使的推廌與協助，今年該校寒假邁入第5年的Discover Taipei學程，特別安排奧地利維也納知名媒體人Ms. Solmaz Khorsand來台參訪。

Ms. Solmaz Khorsand的雙親是來自伊朗的流亡人士，出生地及成長過程都在奧地利，且曾在維也納、都柏林和約翰霍普金斯大學等名校攻讀不同專業領域，讓不到40歲的她成為維也納日報創刊314年歷史中的首位女性社論作家，於2018年奪下維也納傑出女記者獎。在關注和報導伊朗及阿富汗的局勢上，長期為世界提供珍貴觀點。對VIS學生而言，她是跨文化學習最佳的典範，也凸顯出VIS國際實驗教育在全球交流上的積極作為。

此次活動由VIS校友、目前就讀成大歷史系的Katherine Chou周群倪帶領，走訪包括大橋頭、迪化街和霞海城隍廟等「老台北」。從歷史脈絡中與台北結緣，將台灣傳統文化深入淺出介紹給Ms. Solmaz Khorsand。學生們在實地探訪的分享過程中，第一手感受到在地特有風土人情，也讓來訪外賓在年輕孩子的介紹當中，從這個城市的一隅，有機會一窺全貌

VIS國際實驗教育高中生與維也納知名記者Ms. Solmaz Khorsand(右)在迪化街年貨大街Discover Taipei。圖／臺北市VIS國際實驗高中提供

此次參與接待Ms. Solmaz Khorsand的還有VIS計劃協同主持人曹順成教授、Discover Taipei指導老師謝佳真、以及林侑恆Haley、王啟恩Jordan、林曉涵Autumn等在學學生。走訪中正紀念堂時，Ms. Solmaz Khorsand為維也納時報(Wiener Zeitung)、WOZ週刊對VIS學子們進行國際訪問，不僅拓展VIS年輕學子們的國際觀，及看世界的高度和視野，也為她個人提供一個深入了解台灣民主和學生觀點的平台。透過此次難得的台奧交流，激盪出更多跨文化學習的火花。

VIS國際實驗教育高中生與奧地利知名媒體人Ms. Solmaz Khorsand在老台北的巷弄中認識在地文化。圖／臺北市VIS國際實驗高中提供

午餐特別為貴賓安排台灣人最喜歡的火鍋，透過酸菜白肉、小籠包、葱油餅等傳統美食的催化下，有效拉近彼此的距離。VIS校友Larry Huang黃磊設計的VIS冬季帽T、具有台灣特色的京盛宇茶葉、VIS環保袋等伴手禮，都讓Ms. Solmaz Khorsand留下印象深刻的遊歷台灣經驗。