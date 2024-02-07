35檔元月營收創新高 AI電子、生技醫療最亮

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趕在金兔年結束前，台股上市櫃公司已有超過千家、1,105家發布1月營收概況，1月營收寫下新高的共有35家，以AI相關電子業最搶眼，生技醫療股有8檔創新高，均表現不俗。

電子業中1月營收寫下新高有豐藝(6189)、技嘉(2376)、台光電(2383)、金像電(2368)、神基(3005)、奇鋐(3017)、日電貿(3090)、德微(3675)、帆宣(6196)、均華(6640)、應廣(6716)、富世達(6805)、正淩(8147)、穩得(6761)、佳邦(6284)、辛耘(3583) 。

生技醫療產業中1月營收寫下新高有德英(4911)、東生華(8432)、生達(1720)、健喬(4114)、訊聯基因(4160)、北極星藥業-KY(6550)、強生(4747)、台微醫(6767)。

其餘為傳產的汽車零組件泰茂(2230)、宇隆(2233)，鋼鐵業的恒耀(8349)，化學業的德淵(4720)，觀光餐飲產業的新天地(8940)、揚秦(2755)，傳產其他的櫻花(9911)、泰金-KY(6629)，銀行股有臺企銀(2834)，百貨產業有振宇五金(2947)，電機產業的鈞興-KY(4571)。

聯邦金鑽平衡基金經理人解豐銘指出，1月半導體龍頭法說會後，預期今年雙位數增長並且第一季淡季不淡，IC設計龍頭法說會後，亦預期第一季營收為雙位數年增，基本面展望優於市場預期，再加上美國四巨頭財報後，對AI相關投資持續擴大，預期農曆年後AI相關產業仍會是市場關注焦點，期望在Cowos產能擴大下，AI相關電子營收動能可望持續放大，台股第一季有機會持續延續去年第四季的正向表現。

從籌碼面來看，在期貨和選擇權市場，外資未平倉呈現小幅淨空單，散戶小台期貨農曆年前偏空佈局，未平倉空單近萬口，預期農曆年後籌碼面避險需求消除下，將有利於添加指數向上動能。

解豐銘表示，今年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好奧運概念、儲能和電網族群。