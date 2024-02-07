嘉市今宅配送開運年菜給420戶家庭過好年

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要過年了，嘉義市政府結合九華山地藏庵今天舉辦開運年菜捐贈及發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會協助料理成美味佳餚，宅配送給420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，讓弱勢家庭也能豐足過新年。

九華山地藏庵董事長黃俊森代表致贈贊助年菜禮金，由市長黃敏惠代表接受，並回贈感謝狀，委由嘉義市餐飲業職業工會協助料理多道美味年菜，黃俊森加碼贈送開運加菜金1000元紅包，讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品。

嘉義市政府社會處指出，九華山地藏庵今年贊助年菜及開運加菜金共計79萬8000元，今天將發送到420戶弱勢家庭，而自2018年春節起至今7年來累積贊助金額489萬4000元，共有2660戶受惠。

今年的年菜及物資有雞鳴報福（全雞）、財運滾滾（丸子）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕）、飽滿珍榖（白米）、大悲水，長壽麵以及另外加碼的1000元開運年菜金紅包，期許大家在龍年能好運龍總來，心想龍事成。

黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵黃俊森董事長與所有董監事的善心，7年來為弱勢送上春節年菜，且年年加碼，也要特別感謝嘉義市餐飲業職業工會在年節最繁忙的時刻，仍然秉持著愛心與用心，做出一道道熱呼呼、現送的美味年菜，還有嘉義市阿里山國際同濟會也贊助2萬元的水果。

黃敏惠還說，嘉義市是幸福、有愛心的城市，感謝願意慷慨解囊的善心人士，也感謝協助發送年菜的同仁及夥伴，以「雪中送炭」的心情來關懷、協助弱勢，讓弱勢家庭過暖心的新年，也帶動社會扶弱濟貧的善良風氣。