全球通膨率快速下降 牛津：央行利率反映會慢些

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牛津經濟研究院指出，兩個強大因素帶來全球整體通膨快速下降，其一為非能源工業品持續通貨緊縮，其二則是近期的大宗商品價格下跌，也因此，困擾供應鏈逾兩年的壓力已經消散，生產者價格也跟著下降，現在就看最終端的消費商品價格通膨的減弱速度。

但牛津認為，各國央行仍對高通膨仍心存芥蒂，歷經幾年來飆高的通膨水準，現在的短期目標要先讓貨幣政策「恢復信任度」，在面對國內價格壓力依然較高、紅海衝突帶來航運中斷風險，以及勞動市場無薪假人數不時增加的影響等狀況，在調整利率政策、採取降息措施上持續保持謹慎態度。

此外，服務業通膨也十分頑固，牛津認為，這可能更真實地反映了國內經濟的基本狀況，更是各國央行考慮寬鬆貨幣政策時機的關鍵指標。

牛津研究團隊指出，主要央行目前的態度仍高度偏向對抗通膨，任何放寬利率政策的舉措都只會是漸進式，維持預測主調為「首次降息，要到今年年中才會出現」，比市場的普遍看法晚了一段時間。

全球高通膨的走低，非能源工業品最為明顯，其約佔整體消費者一籃子物價的四分之一。根據牛津研究團隊推算，過去9個月來，已開發經濟體的年化非能源工業品價格通膨率，下降1.3個百分點至3.4％，成為近幾個月整體通膨回落的關鍵推動力。至於大宗商品價格近期的下降情況，去年10月中旬迄今，國際油、歐洲天然氣和食品價格分別下降14％、34％、5％，帶動整體通膨顯著下降。

惟，紅海航運襲擊和巴拿馬運河低水位的雙重影響，使得今年第一季以來通膨風險轉為上行，根據牛津的基準假設，估計美國通膨率將上升約0.2 個百分點，歐洲將上升0.3％。