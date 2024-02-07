搭乘率低 桃園「217青埔環線」路線微調、末班車延後

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桃園市中壢青埔地區人口逐年增加，通勤、通學人口成長，市府交通局試辦「217青埔環線」，地方反應，路線未到高鐵桃園站，且末班車時間太早，未對接通勤族上下班時段，另外站名連當地人都不熟悉。交通局會勘後同意微調路線，除既有的站點保留，也增加人口密集及生活機能區站點，末班車時間也將延後，更貼近居民需求。

「217青埔環線」原規畫以機場捷運A17領航站為起迄點，採循環線服務，平日15班次，假日未營運。分別有左環線8班次、右環線7班次，單趟里程約14公里，行駛時間約40分鐘，提供居民至機捷A17、A19站轉乘，可通勤、通學至青埔國中、大園高中，並提供至桃園A19環球購物中心、華泰名品城等接駁需求。

市議員黃崇真指出，青埔環線試辦搭乘率低，平日趟次不足，班次時間也未對應到通勤族尖峰的下班時間，尤其最大問題並未行使高鐵桃園站，讓設立此路線的美意大打折扣，且假日並未提供服務。地方反應期盼路線微調，搭配目前設置越來越多站點的YouBike，讓青埔大眾交通服務更加便捷。

他說，與交通局經過多次會勘及試乘，路線微調後將以高鐵為中心，車輛也會增加為2輛，在上下班尖峰時段增加班次，離峰時間則會減少班次，站點增加人口密集即生活機能區域，而末班車的時間也會延後，站名更改也會在各站點設置臨時站牌，待3至6個月試行結束後，若順利轉為正式路線，就算之後要收費，規劃納入TPASS通勤月票，也符合在地居民及通勤族的需求

交通局指出，217青埔環線試辦時間自去年9月至今年2月29日，觀察民眾搭乘意願不高，聽取地方意見並與客運業者溝通進行改善，調整之後，起訖點將改為高鐵桃園站，之前8字形走法則改為環狀線走法，也增加洽溪路、公園路及致祥一街站點，部分站點原是單邊停靠，也將改為雙邊設站。

交通局也說，已協調客運業者顧及通勤族上下班尖峰時段排班，末班車發車時間將延後至晚間7點半至8點半間，後續調整後，此路線將由桃園捷運公司協助發包給客運業者，也將提供3個月的免費搭乘，之後會視運量狀況再做調整。