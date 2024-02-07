台塑四寶靜待農曆年後需求增溫 油價區間震盪走堅

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油價彈升，農曆春節比較基期低，台塑四寶1月營收合計1225.45億元，月增2.8％、年成1.1長％。其中，台塑（1301）月、年雙增16.5％、21.6％，表現最佳；其次南亞（1303 ）月增1.1％，年增0.5％。台塑化（6505）1月營收月增2％，年減7.4％；台化（1326）1月營收月減1.8％，年成長10.2％。

展望後市，台塑四寶認為，2月適逢農曆春節 ，出貨天數減少，且下游加工廠停工，預期營收趨緩，農曆春節後大陸下游工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，客戶備料意願增加，將帶動產品價格上漲，3月營收可望恢復動能。台塑預估首季營收與去年第四季相當，南亞、台化預估首季營收較去年第四季略減、趨緩表現。

台塑化表示，近期中東地緣政治風險升高，但以色列與哈瑪斯可能達成臨時停戰協議，若以巴衝突降溫，胡塞組織引發的紅海危機可能逐步緩解，導致油價上檔承壓。但產油國減產政策將持續支撐油價，IMF亦上調今年經濟成長率至3.1％，提供油價下檔支撐。

台塑董事長林健男指出，農曆春節過後下游加工廠回補庫存，加上國際預測機構上調今年全球經濟成長預測，大陸2月5日起全面降準2碼（0.5％），有利帶動石化需求。

其中，7月巴黎奧運商機帶動EVA／MMA／碳纖產品需求成長，國際鞋廠預期今年EVA鞋材需求成長逾15％；MMA因奧運廣告看板及電視導光板需求增加，專業機構預估面板出貨面積年成長8.6％；碳纖應用於自行車、高爾夫球桿及球拍等運動器材，自行車龍頭業者認為今年碳纖需求將比去年成長15％以上。

此外，大陸新能源汽車持續成長，乳化粉用於汽車底部抗石擊塗料，獲多家國際知名車廠指定用料，在大陸市占率高達60％，預估今年車用乳化粉需求可望再成長3成。

南亞董事長吳嘉昭說，第一季農曆春節假期及工作天數減少，且電子材料部份客戶已於1月提前備貨，消費性電子產品需求復甦力道疲弱，化工產品除EG因航運限制，2EH因同業產線異常或定檢，造成短期供需緊張，行情上漲外，其餘皆競價取單，壓抑營收推進力道。

台化董事長洪福源認為，大陸經濟恢復緩慢，農曆春節將到，二月工作天數有限， 加上中東紅海地區緊張，巴拿馬運河枯旱，運費急漲，石化、塑膠產品市況保守。紅海衝突加劇，且烏克蘭無人機攻擊俄羅斯產油設施，1月油價上漲 2.4％，可是下游石化、產品仍然低迷，期待農曆年後、三月春燕到來。

台塑化指出，近期汽油價差維持強勁。2～4月美國定檢，且印尼煉廠事故，加上春節出遊需求強勁，提供價差支撐。此外，1月底俄羅斯煉廠遭烏克蘭無人機攻擊，且歐美煉廠陸續進入密集檢修期，泰國及馬來西亞煉廠接連傳出事故，預期柴油價差保持穩健。