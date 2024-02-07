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別再叫老黃了！黃仁勳被封「黃院士」 最新頭銜曝光

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輝達執行長黃仁勳有不少綽號，像是老黃、皮衣刀客，還被外界封為AI教父、半導體教父，現在他又有新頭銜稱「黃院士」。圖／本報資料照片
輝達執行長黃仁勳有不少綽號，像是老黃、皮衣刀客，還被外界封為AI教父、半導體教父，現在他又有新頭銜稱「黃院士」。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 吳美觀】輝達執行長黃仁勳有不少綽號，像是老黃、皮衣刀客，還被外界封為AI教父、半導體教父，現在他又有新頭銜稱「黃院士」。美國國家工程院（National Academy of Engineering，NAE）今（7）日公布了新增院士名單，輝達創辦人兼執行長黃仁勳也名列其中。

NAE表示，黃仁勳入選美國工程院院士的理由是：運用高性能圖形處理單元，推動了人工智慧（AI）革命。

當選美國國家工程院院士是工程領域專家的最高專業榮譽之一，主要是為了表彰入選者在工程研究、實踐、教育等方面做出的重大貢獻；在新興領域技術做出的開創性工作和傳統工程領域中的重大貢獻，以及在開發/實施工程教育方面的創新貢獻。

黃仁勳於1963年出生於台灣台南市，他9歲時跟哥哥一起被送到美國親戚家同住。1984年，畢業於奧勒岡州立大學取得電機工程學士學位，1990年取得史丹佛大學電子工程碩士學位。

1983年，黃仁勳曾在超微半導體（AMD）擔任晶片設計師，主要是開發CPU，工作兩年後，1985年轉戰艾薩（LSI Logic），一待就是8年，接著於1993年創立輝達。

2006年，推出平行運算平台和程式設計模型CUDA，透過GPU實現多個領域的高效運算，為人工智慧發展提供了支撐。

黃仁勳身為人工智慧領域的教父，旗下輝達在全球AI晶片的市占率高達9成，改寫新紀錄。

輝達近期股價不斷飆新高，5日大漲近4.8%，昨收在693.32美元，逼近700美元大關。黃仁勳身價也水漲船高，來到612億美元（約台幣1.92兆元），排名全球第22，擠下第23名的農夫山泉創辦人鍾睒睒，成為華人新首富。

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