《日股》日經跌0.11% 豐田和三菱逆衝

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受重量級科技股的拖累，東京股市周三收盤下跌；但是豐田和三菱的股價大漲，限制了跌幅。

周三日經225指數收盤跌40.74點或0.11%，為36119.92點，該指數在盤中一度跌0.84%。東證一部指數則上升10.70點或0.42%，為2549.95點。

Shinkin資產管理的基金經理Naoki Fujiwara說：投資者正在從表現優異的股票中獲利了結，就像今天的晶片股一樣，並且購買更便宜的股票，「但是整體而言，市場情緒是堅定的，因為上漲的股票多於下跌的股票」。

在個別公司方面，空調製造商大金工業下跌7.07%。晶片設備製造商東京威力科創下跌0.52%。晶片測試設備製造商愛德萬測試(Advantest)下跌0.84%。

KDDI下跌1.96%，稍早該家行動通信運營商宣佈，將與三菱商事(Mitsubishi)聯手，對連鎖便利商店羅森(Lawson)發出5000億日圓(約33.8億美元)的收購要約。羅森股價則躍升15.22%。

三菱商事表示，將出資5000億日圓回購公司10%股票，股價升9.7%，至2782日圓，創歷史新高。

同業三井和伊藤忠分別上漲1.81%和3.31%，推升批發股指數漲3.22%，為日經33個板塊當中上漲最多。

豐田汽車將全年營業利益預期上調近9%，隨後股價上漲3.99%。

汽車股指數也上漲2.92%。