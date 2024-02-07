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永豐金1月稅後純益25.4億元 創史上新高

永豐金控1月自結稅後純益25.4億元，創下歷史單月新高水準，月增118.5％、年增58.3％。圖／本報資料照片
永豐金控1月自結稅後純益25.4億元，創下歷史單月新高水準，月增118.5％、年增58.3％。圖／本報資料照片

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永豐金控1月自結稅後純益25.4億元，創下歷史單月新高水準，月增118.5％、年增58.3％，稅後每股盈餘（EPS）為0.20元，年化ROE為15.8％。

永豐金表示，1月稅後純益月增13.76億元或118.5％，大幅成長是受惠於銀行子公司及證券子公司的獲利皆較前月大幅成長。

永豐銀行1月稅後純益20.8億元，月增11.92億元或134.2％。受益於手續費收入顯著成長及金融交易利得增加，銀行獲利創下歷史單月新高水準。

永豐金證券1月稅後純益4.83億元，月增0.99億元或25.8％，成長動能來自於手續費收入挹注。

整體來看，永豐金1月稅後純益25.4億元，年增9.34億元或58.3％，主要受惠於銀行子公司與證券子公司獲利皆大幅成長。

1月銀行稅後純益20.8億元，年增7.01億元或50.8％，整體獲利較去年大幅成長且創下單月新高，主要受惠於手續費收入動能回升及金融交易相關收益成長，且資產品質維持穩健優異，NPL僅0.09％。

證券方面，1月稅後純益4.83億元，年增2.57億元或113.7％，主要受惠於台股成交量較去年同期增加，以及多元手收策略奏效，永豐金證券整體手續費淨收益年成長131.6％。

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