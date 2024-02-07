「希塔療癒」創辦30週年 官方老師Josh＆Raena分享熱戀小秘訣

「希塔療癒」風靡近150國家，今年2024年正式邁向30週年，「希塔療癒」的官方老師Josh&Raena去年風光登上時代廣場廣告牆，2024年新春前特別來台灣開辦希塔療癒導師課程，吸引不少學員參加，近期2月2號出版的「七界」更大受學員歡迎，主要是了解希塔療癒技巧的核心思想。

「希塔療癒」創辦三十週年 來台開辦導師課程吸引上百人 官方老師Josh＆Raena分享熱戀小秘訣。圖/翻攝網路

「希塔療癒」一月導師課程吸引上百人參加，Raena老師也特別在台灣過生日，光簽書會就有300多來參加，現場所得更是全數做公益，官方代表的安老師也發布5到6月2024年官方亞洲場希塔導師班的課程內容，學員可於台北教室現場或線上學習。Josh&Raena老師一月特別從蒙大拿來台灣，日前被記者問到今年是台灣的龍年，今年有哪些特別要注意的，Josh&Raena老師指出，今年的能量適合拓展，會來學習靈性和療癒的人會變得比以往會更多，特別喜歡台灣的導師跟學生們一起學習希塔，期許可以在新的一年一起打開更多的可能性。

「希塔療癒」創辦三十週年 來台開辦導師課程吸引上百人 官方老師Josh＆Raena分享熱戀小秘訣。圖/唐煒哲拍攝

記者問到Josh&Raena老師如何數十年如一日的維持感情熱戀期，Josh&Raena老師也分享，每一個人每段時期甚至每一天都會有不同的變化，就是完全的理解、用愛跟包容面對、也給對方空間，不管怎樣，都是帶著最高最美的祝福陪伴並且理解彼此，西方情人節要到了，Josh老師也分享情人節其實每天都在過，當時他還記得第一次看到Raena老師時候，覺得她背負很多壓力，所以決定陪伴跟支持到現在，數十年如一日，每次見面都是十指緊扣，二人感情如同天使戀人一般，相當甜蜜。

現代人工作壓力大，大部份的人都沒覺察自己的痛苦來源導致自己沒有方向跟帶著恐懼過生活，無論是生活感覺阻礙，在愛裡沒有安全感、財務起伏不穩、生命沒有目標方向，都很適合使用ThetaHealing，，希塔療癒 Theta Healing 發展起源是創辦人維安娜老師1995年創立（Vianna Sitbal)希塔療癒方法本身是理性科學的方法，透過人的腦波θTheta波，也就是我們進入睡眠前的腦波狀態，此時腦袋呈現非常放鬆的，同時Theta波也是潛意識的所在，所以當我們的腦波在這個狀態時，會進入一種全身心深度放鬆狀態，也可以在這時候跟潛意識對話。

「希塔療癒」的官方老師Josh&Raena去年風光登上紐約時代廣場廣告牆，也在美國雜誌STYLE CRUZE封面內頁露出。圖/STYLE CRUZE提供

「希塔療癒」的官方老師Josh&Raena去年風光登上紐約時代廣場廣告牆，也在美國雜誌STYLE CRUZE封面內頁露出。圖/STYLE CRUZE提供

「希塔療癒」如同二十世記最偉大的思想家之一佛洛伊德（Sigmund Freud）的冰山理論，潛意識、解夢、靈性這些詞語甚至令心理學蒙上一陣神秘色彩，好像教人高不可攀。但其實要認識心理學的發展，甚至或許是「人性」本身，都需要知道佛洛伊德的想法。現代人更可以利用靈性科學，像是用「希塔療癒」跟潛意識對話改變信念及覺察受阻的思想模式，近而可以達到身心平衡，舒緩壓力。