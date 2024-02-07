凝聚社會愛的力量 遠雄人壽志工團網站全新上線

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遠雄人壽長期推動企業志工，鼓勵同仁手心向下，讓社會更美好，每年招募微時志工、出團志工，成立FAMILY志工團，參與各類型公益活動，至今已累計逾2千人次志工投入，志願服務時數超過1萬小時。今年遠雄人壽建置全新志工團網站，將志工長期付出的社會回饋集結凝聚，展現積沙成塔的愛與善念。

遠雄人壽營業單位遍布全台，每一地都是愛心志工據點，由總公司整合各方資源，包括公民組織、慈善公益團體及地方政府機構，從家庭到社區、從都會到偏鄉，合作逾百個公益組織，結合各地區志工，共同推動各項公益行動，形成全台愛心志工網絡，深入在地落實長期關懷。

遠雄人壽志工團長年支持台灣結節硬化症協會，舉辦享愛慈善音樂會，為罕病病童打造舞台，讓孩子勇於表現自己；關注新希望社會福利基金會，寒冬圍爐送暖，給予弱勢族群視如己親的關懷；攜手果陀劇場開辦家庭照顧者藝術工作坊，幫助家照者抒發長期照顧壓力，擁有喘息時光；此外，每年辦理全國捐血活動及偏校關懷行動，積極擴展多元公益面向，帶給不同族群最需要的支持，遠雄人壽FAMILY志工團為善不落人後，用實際行動展現保險大愛精神。

遠雄人壽總經理趙學欣身為志工團團長，每年與志工夥伴前往偏鄉小學、探訪生態復育基地、參與家庭照顧者喘息舞台劇展演、環保淨灘、癌症家庭獎助學金頒發等活動，已成為年度百忙中的重要行程。遠雄人壽FAMILY志工團除了員工投入，也帶動員工親朋好友熱情響應。做公益不僅幫助別人，與家人一起當志工，更可以促進情感連結；與其他志工互動，能夠擴展人際關係；投入在地環境保護活動，建立生態與環境意識，行善舉對於自身更是獲益匪淺，遠雄人壽志工團將持續深入台灣各地，擴展愛的足跡，讓關懷無遠弗屆，發揮品牌正向影響力。

遠雄人壽志工團網站： https://reurl.cc/2z6NDa