非法私自繁殖遭沒入 嘉義縣15隻可愛喵星人認養登記

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嘉義縣家畜疾病防治所查獲非法私自繁殖品種貓在網路交易，開罰業者10萬元罰鍰，並沒入貓隻，由於貓隻認養很受歡迎，家畜所將於2月19日開放網路填表，2月29日上午10點在嘉義縣動物保護教育園區粉絲專頁直播公開抽籤，決定認養人。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，2月19日上午8點至23日下午5點開放網路填表登記認養，須說明認養意願、飼養方式及環境，篩選評估若有單一貓隻合適認養人超過2人以上，於2月29日上午10點，在粉絲專頁直播公開抽籤。

此次開放登記認養的貓隻有小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓、混種貓，年齡約5個月至3歲不等，外型可愛、毛色漂亮，皆已植入晶片、注射絕育及狂犬病疫苗。

嘉縣家畜所表示，嘉縣24小時動物緊急救援案件，每年救援百餘隻動物，約有3分之2是貓隻，該所積極認養推廣，近年貓隻認養率幾乎100％，此次也有2隻混種貓一同開放認養。

縣長翁章梁表示，依動物保護法規定，任何人不得販售特定寵物，擅自經營特定寵物的繁殖場、買賣或寄養業者，可處10萬元至300萬元罰鍰並得沒入動物。

翁章梁還說，棄養、未絕育往往造成遊蕩犬貓，進而引發公共安全問題，儘管動保團體或政府單位投入大量資源絕育，但比不上棄養與犬貓繁殖速度，呼籲愛護動物的民眾以認養代替購買。