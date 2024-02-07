僅「同一盒」梅花豬檢出瘦肉精 台糖：配合持續釐清原因

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台中市政府檢出台糖梅花肉含瘦肉精西布特羅，台中市衛生局和衛福部食藥署7日同步複驗，公布均含西布特羅。針對同一檢體、同一盒台糖肉品再度被驗出西布特羅瘦肉精一事，台糖公司指出，同一批生產2730包肉片檢驗都未檢出，對此也很不解，重申絕無使用瘦肉精，持續配合政府相關單位釐清僅單一檢體檢出的原因。

台糖指出，台中市衛生單位2日發布梅花肉含極罕見西布特羅瘦肉精後，台糖公司配合中央政府各機關及不同地方政府，對台糖肉品展開大規模檢驗與稽查，台糖也主動將同批肉品送SGS檢驗，結果都未檢出瘦肉精。

台糖公司強調，豬隻飼料都是中央廚房統一配方與調配，全國大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精，至於為何只有台中「這一盒肉」檢體驗出，台糖會配合衛生單位持續釐清事實及原因。

台糖公司表示，這段時間接受農業部及衛福部食藥署及各地方政府大規模檢測，包括台糖冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮以及豬隻飼養期間使用各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果均未檢出。

台糖主動把同批次肉品送民間SGS檢驗，也未檢出瘦肉精，此外，台糖畜殖場已接受相關單位稽查，都沒有任何非法藥品或添加物。

台糖說明，各豬場所用飼料非對外採購，台糖各養豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造。嘉義縣家畜疾病防治所以及嘉義縣農業處已分別在2月2日晚間及2月3日到本案源頭場採檢全部種類的飼料送交中央畜產會檢驗，結果都合格。

台糖強調，豬隻為群養動物，若飼料含有西布特羅瘦肉精，各場豬隻及肉品都會有相同問題，不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題。