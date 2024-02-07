化工載運車鹽酸外洩 環保局祭鐵腕最高罰500萬

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高雄楠梓科技產業園區內7日發生貨車載送鹽酸不慎外洩事件，高市府環保局獲報後，立即派員稽查，查獲某化工公司車輛因自撞路墩，鹽酸貯槽閥門斷裂導致洩漏，稽查人員於事故點以色帶偵測器偵測鹽酸濃度為0.031ppm、水溝濃度為2ppm，已違反空汙法第32條規定，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

高市府環保局表示，該車輛行經園區內道路不慎自撞路墩，導致32％鹽酸貯槽閥門斷裂，造成約1噸鹽酸洩漏。消防局現場畫設警戒區，業者布設吸液棉圍堵吸附，區內道路側溝以沙包圍堵，並持續於事故點以小蘇打粉及沖水稀釋，另調派水車抽取溝內殘液，後續將送至汙水處理廠處理。

環保局指出，由於事故地點緊鄰後勁溪，為避免園區內鹽酸流至河道造成汙染，除於區外道路側溝偵測鹽酸濃度未檢出外，另派員至德民橋箱涵檢測水質，現場量測pH7.84、溶氧5.25mg／L、導電度1977μS／cm，水質無異常，且河面無汙染情事。

環保局呼籲，業者應定期檢視裝載化學品桶槽密閉性，清運過程也應注意行車安全，避免因事故導致化學品外漏造成汙染，若不幸遇突發事故應立即採取緊急應變措施，並於1小時內通報直轄市、縣（巿）主管機關，違者將依法開罰。民眾若發現異味汙染情事，可撥打環保局報案專線，主動向當地環保局舉發，共同維護環境品質。