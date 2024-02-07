《半導體》譜瑞-KY去年獲利大縮水 董座：2024拚穩毛利率

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【時報記者王逸芯台北報導】譜瑞-KY(4966)今(7)日舉辦法人說明會，受到庫存調整加上終端消費景氣低迷衝擊，全年每股賺美金0.82元(折合新台幣25.55元)，相較2022年大幅衰退。展望第一季，為傳統淡季，加上工作天數減少，譜瑞-KY預估單季營收與去年第四季大致持平，以美金計算，呈現季減少5%至增加5%區間。董事長趙捷表示，目前庫存已經都調整到沒什麼問題，今年穩定毛利率對譜瑞-KY來說是很重要的任務。

譜瑞-KY去年第四季合併營收為美金1億2013萬元，季增加2.71%、年增加18.41%；營業毛利為美金5191萬元，季增加1.44%，年增加16.19%；稅後淨利為美金2006萬元；每股稅後盈餘為0.25元(折合新台幣8.02元)。

譜瑞-KY 2023年合併營收為美金4億4125萬元，年減少35.10%；營業毛利為美金1億9293萬元，營業利益則為美金6287萬元；稅後淨利為美金6497萬元，每股稅後盈餘為美金0.82元(折合新台幣25.55元)，相較於2022年每股大賺美金2.06元(折合新台幣60.35元)，呈現明顯衰退。

董事長趙捷表示，目前客戶和譜瑞-KY本身的庫存已經沒有甚麼問題，現在就是要看需求端的表現，目前預估整體市場的PC/NB今年成長將落在個位數百分點。就譜瑞-KY來說，2024年穩定毛利率表現將會是一個很重要的任務。

展望第一季，譜瑞-KY預估，單季合併營收為美金1.14~1.26億元，相較去年第四季減少5%至增加5%；合併毛利率落在43%~47%，與去年第四季水準類似；合併營業費用美金3250~3550萬元。