車庫娛樂春節推GPTV電影台 24小時免費看美韓強片

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全台最大電影發行商車庫娛樂宣布，自8日小年夜0點起，在自己的YouTube頻道推出春節特別企劃「GPTV電影台」，首波推出《音爆浩劫》、《犯罪都市》、《浴血任務》、《外星＋人》、《Stand By Me哆啦A夢2》等強片，主打免註冊、每天24小時隨時看的免費電影FAST TV頻道。

在台灣，各大電視新聞台已用FAST TV形式在YouTube頻道上架，24小時播報新聞不間斷，電影台還是新嘗試。

GPTV電影台春節焦點片單，包括8日播出《外星＋人》，9日推出《信徒》、《動畫電影版 我想吃掉你的胰臟》，以及金來沅、李鍾碩、車銀優主演的動作災難片《音爆浩劫》；10日中午12點起有印度片《我和我的冠軍女兒》、動作片《浴血任務》、《第一滴血4》；11日中午12點起，有孔劉、鄭裕美主演《82年生的金智英》、爆笑喜劇電影《超「人」氣動物園》、馬東石擔任製片挑戰逗趣喜劇《整形帝王》等韓片。

車庫娛樂表示，觀眾視聽行為正在轉變，在美國YouTube及FAST TV（免費廣告串流電視Free Ad-supported Streaming TV）徹底改變觀眾收看傳統電視的習慣，YouTube甚至以每年20億美元的鉅額，拿下美國最受歡迎體育賽事職業美式足球體育聯賽NFL Sunday Ticket的獨家轉播權，即看好YouTube TV的成長潛力。

根據廣告數據和受眾分析公司Samba TV《2023年收視狀況報告》，每3個美國人就有1個人定期收看FAST TV；另有媒體預測，到2030年，FAST TV將可能取代傳統電視，成為北美觀眾看電視的主要方式。