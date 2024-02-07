過年荷包鬆口氣！ 花蓮應景蔬果需求增、貨量也增 價格略降

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春節將屆，蔬菜需求量增，縣府農業處陳淑雯處長指出，預估今年春節前3天每日蔬菜到貨量會較往年有微幅上升，銷售價格則略為下降，像是應景蔬果高麗菜、大白菜以及棗子、柑橘等，每個品項皆在歷年價格波動區間之內，農業處會持續關注交易行情。

花蓮縣長徐榛蔚、縣府農業處長陳淑雯今天到花蓮縣蔬菜運銷合作社、果菜市場，關心農曆春節期間蔬菜水果供應情形，勉力花蔬與各攤商提供品質優良的農產品，讓鄉親可以快樂度過農曆春節。

花蓮縣蔬菜運銷合作社理事長李順德說明，年節應景蔬菜如高麗菜、大白菜、蒜苗、芥菜等，以及應景水果如棗子、柑橘、水梨等供貨皆相當穩定，果菜市場可以在年節休假前滿足民眾需求。今年同樣按照往例，從除夕至大年初三共四天果菜市場休市，請有採買需求的民眾務必留意營業時間。

陳淑雯處長指出，農產品因為季節、單項物品的產量、天候等因素供應量波動是自然的情形，所以市場端的銷售價格也會有適當即時的調整，農業處分析前兩年的交易情形，預估今年春節前3天每日蔬菜到貨量會較往年有微幅上升，銷售價格則略為下降。

不過各品項有其特定的情況，以應景蔬菜為例，預估高麗菜拍賣價每公斤約為18元、大白菜為14元、蒜苗為86元，應景水果如棗子拍賣價每公斤約為130元、柑橘為54元、水梨為96元，每個品項皆在歷年價格波動區間之內，農業處會持續關注交易行情。

徐榛蔚也提醒，今年補助花蔬辦理蔬菜農藥殘留檢驗，確保通過花蔬拍賣進入果菜市場的蔬菜皆符合農藥殘寮國家標準，以保障消費者健康，並呼籲鄉親認明採購通過農藥殘留檢驗的安全蔬果。