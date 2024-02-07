國票金1月稅後純益2.2億 EPS 0.06元

國票金控7日公布1月自結稅後純益2.2億元，較去年同期累計數增加8.45％，每股稅後盈餘（EPS）0.06元， 1月底每股淨值12.21元。
國票金表示，票券子公司票債券業務受惠於授信業務手續收入及債券交易處分利益，1月稅後純益1.8億元，同樣較去年度同期成長。
而證券子公司在經紀業務方面因年假落點，今年1月交易天數較高及交易量較大，經紀業務收入較去年同期大幅增長，另證券子公司於去年辦理15億元增資完成，將有助於各方面業務操作能量，1月國票證券稅後純益為1.3億元。
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國票金控7日公布1月自結稅後純益2.2億元，較去年同期累計數增加8.45％，每股稅後盈餘（EPS）0.06元， 1月底每股淨值12.21元。
國票金表示，票券子公司票債券業務受惠於授信業務手續收入及債券交易處分利益，1月稅後純益1.8億元，同樣較去年度同期成長。
而證券子公司在經紀業務方面因年假落點，今年1月交易天數較高及交易量較大，經紀業務收入較去年同期大幅增長，另證券子公司於去年辦理15億元增資完成，將有助於各方面業務操作能量，1月國票證券稅後純益為1.3億元。
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