《熱門族群》基期因素 智冠、橘子元月營收年減逾2成

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【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)1月營收5.07億元，月減13％，年減25％，主要去年12月集團遊戲新品效應及年底遊戲行銷活動較高，且去年1月為農曆春節假期，對比基期較高，而藍新代收付金流業務因年前採購商機帶動，營業額再突破新高。橘子1月營收8.6億元，主力端遊釋出重點改版活動，營收月增28％，也因去年春節落在1月，致年減28％。

迎接2月過年假期，智冠MyCard數位點數展開一個月的新春限定活動，攜手上百款熱門遊戲合作，購買指定面額儲值送虛寶，會員天天抽5,000點，於活動期間使用「會員扣點」付費再加碼抽獎，有機會獲得最高50,000點及現金抵用券等超值獎項。此外，前往合作超商、電信通路還能享有獨家優惠，多重促銷可望帶動春節消費力道攀升。

網龍持續活化經典IP資源並開拓東南亞市場，旗下《飄流幻境M》英文版1月於新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等地區雙平台推出。此外，RPG端遊《吞食天地2：誕生Reborn》預計將於STEAM平台推出，讓全球玩家感受獨特三國魅力。而年節將至，隨著《吞食天地 多元宇宙》、《武林群俠傳Online》、《飄流幻境Online》、《天子傳奇S》等多款遊戲春節活動連發，以及海外產品上市，可望逐步挹注營運貢獻。

橘子1月《新楓之谷》「NEW AGE」改版於1月10日正式登場，三大新地圖、海外新職業與系列活動推升營收動能，帶動GASH樂點交易金額月增20％。《天堂M》紀念六周年，首次舉辦台韓跨國活動，鞏固核心玩家熱度。年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」春季版首次進駐西門町商圈，以beanfun!為核心串連旗下IP與在地商家，線上線下吸引逾30萬人次參與。

進入農曆春節，《天堂REMASTERED》推新角色改版預登活動；GASH樂點同慶《新楓之谷》六轉改版，推超商即時儲、儲值滿額贈數位收藏卡並享點數抽獎活動，可望提升玩家上線次數。橘子集團旗下服務陸續舉辦年節活動，使用橘子支付於指定計程車隊、百貨通路與動物園消費享零用金回饋；有閑購物則有會員天天抽紅包活動，期帶動節慶買氣。此外，橘子日前宣布取得《波拉西亞戰記》台港澳代理權，預計今年在台上市。