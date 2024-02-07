桃園4條國道客運到期喊卡 市府協調開到年底

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司機荒持續燒向國道客運，桃園通往松山機場、圓山轉運站等4條國道客運從去年10月至今年11月陸續到期，業者都申請不續營，衝擊通勤族，經桃市府積極協商，4路線都將先續營或代駛到年底，市府也建請公路局提供足額補貼、開放雙層巴士載客、曾駕駛誘因，以保障民眾乘車基本需求。

國道客運【5203A】、【1662】、【1356】、【9005】路線許可證陸續到期申請不續營，副市長王明鉅認為國道客運路線停駛影響範圍甚廣，首要衝擊生活圈城際間通勤族，率交通局5日邀集交通部公路局、新竹區監理所、台北區監理所及客運業者研商因應策略，終達成今年維持既有服務運輸能量不中斷的協議。

交通局進一步指出，盤點4條國道客運路線，「【5203A】臺北市－桃園市蘆竹區六福路口」已於去年10月31日到期，目前由亞通客運、長榮公司代駛至今年2月29日。經交通部公路局新竹區監理所協調，3月1日起由亞通客運及國光客運協助接續代駛。

「【1662】桃園市桃園區－臺北市松山區（松山機場）」將於5月3日到期，目前由統聯客運營運，後續將協調統聯客運繼續代駛至少到年底，並研議調整變更端點為新北市的可行性，若有相關異動會提前至少2個月提供資訊予桃園市政府交通局。

「【1356】南崁－國道1號─圓山轉運站[經桃園市蘆竹區中正路]」將於6月28日到期，目前由葛瑪蘭客運營運，業者允諾至少代駛到年底，若調整路線合理成本及費率，將研議繼續經營。 「【9005】桃園市西北區－國道1號－臺北市東南區」將於11月17日到期，目前由桃園客運、三重客運營運，交通部公路局新竹區、台北區監理所已協調客運業者繼續代駛。 王明鉅也喊話請公路局及監理所積極協調客運業者繼續經營，並檢討路線合理成本及特殊路線費率，提供足額補貼，以保障民眾乘車基本需求，另外也建議開放雙層巴士載客、務實解決司機荒。

交通局說，因應目前客運駕駛量能不足，請交通部研議開放國道客運以雙層巴士載客，提高載客量。另外也要研議相關補貼機制、改善駕駛員薪資待遇及工作條件等，吸引求職者加入大客車駕駛服務行列，或引進外籍大客車駕駛員加入服務，以因應國內少子化趨勢。

王明鉅說，行政院通勤月票去年7月1日正式上路，鼓勵民眾使用大眾運輸，希望減少私人運具使用，若國道客運服務運輸能量中斷，行政院通勤月票推動美意打折，民眾還是會改回使用私人運具，造成道路壅擠、行車事故增加，呼籲交通部公路局應提出有效方案，並維持既有服務運輸能量，維護桃園市民通勤權益，讓更多民眾願意搭乘大眾運輸。