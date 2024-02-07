心潮緻麗協會攜手小港醫院 為單親傳遞愛與希望

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春節前夕，心潮緻麗協會7日送暖，為單親家園和他們的孩子點亮新年希望之光，透過這場公益活動，希望讓更多人了解高雄社會局單親家園相關扶助資訊，如果周遭有人需要幫忙，可以盡快讓單親媽媽、爸爸與孩子盡快獲得扶助。

心潮緻麗協會7日與小港醫院合作主辦「高市府社會局單親媽媽家園，攜手傳遞愛與希望」活動，心潮緻麗協會致贈高雄社會局10萬元慰問金、以及10萬元兒童物資，讓單親家園的人，感受到處處有溫情。

心潮緻麗協會經理蘇禕琍表示，單親不孤單，如同協會創辦人常常鼓勵的話，「即使會有困難，我們也會攜手邁步前進」。

小港醫院院長郭昭宏表示，美好的緣份，總會聚集在一起，以往跟協會共同參與許多公益活動，未來，單親家園如有醫療需求，小港醫院也很樂意提供諮詢與服務，落實區域醫療關懷的精神。

高雄社會局婦保科科長蕭惠如特別感謝心潮緻麗協會，在農曆年前致贈慰問金和物資，讓單親家園能夠感受到協會的溫暖，也讓這些親單家園的人，不用受房租費用擔心，能夠開心過年。

心潮緻麗協會說，該會長期致力於心靈淨化的工作，落實生命行動力的實作，以十大專注行動的方式，引領現代人尋求平靜與祥和，讓每個生命都能被賦予美好，進而與社會一起共好，一同傳遞愛與希望。