國泰金元月稅後純益94億元 銀行、證券、投信均創新高

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國泰金控7日公布1月稅後純益達94.1億元，各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，包括國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後純益，皆創單月歷史新高紀錄。

國泰人壽方面，1月稅後純益47.2億元，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場回暖，投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現亮眼。1月初年度保費（FYP）及初年度等價保費（FYPE）分別為85億元及55億元。

國泰金指出，1月受惠美國經濟維持強韌，激勵股市持續創高，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，另市場對美國降息預期收斂，帶動美元反彈，台幣兌美元單月貶值1.8％，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

在資本方面，1月國壽淨值比逾8.0％，RBC亦遠高於300％，體現資本維持強健，清償能力無虞。展望今年，國壽憑藉穩健的資本水準及財務體質，將積極面對環境變化與風險挑戰，靈活進行策略調整與因應，掌握獲利機會，再創投資佳績。

國泰世華銀行1月稅後純益39.7億元，則創歷史單月新高紀錄，年成長達37％。1月存放款動能穩健，升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣金融資產部位，推升淨利收穩定成長；受惠於國外有價證券及長年期繳保險商品銷量亮眼，財富管理手收動能強勁，信用卡簽帳金額穩定成長，整體淨手收年成長逾4成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約600逾萬張，動卡率亦表現良好。截至1月底逾放比率為0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1437％，資產品質維持穩健。

國泰產險1月稅後純益4.5億元，較去年同期大幅成長，主因投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得。業務秉持質量並重政策，1月簽單保費34.3億元，年成長31％，在銷售前保險風險管控機制及銷售後費率適足性監控下，各險損失率表現良好，整體承保獲利穩定成長。

國泰證券1月稅後純益3.2億元，同創單月獲利歷史新高，主因市場對美國降息預期樂觀看待及AI相關題材持續發酵，帶動整體台股市場活絡，加權指數突破18,000點，日均量擴增到3,876億。

截至1月底，國泰證券台股經紀市佔率達4.07％，台股定期定額投資金額持續增加，單月突破40億元，雙創歷史新高。

國泰投信1月稅後純益1.8億元，年成長30％。元月份金融市場先跌後漲，主因選後不確定性因素消失，台股大幅上漲，債券殖利率雖受降息時點上下起伏，但投資人預期降息趨勢不變，利率彈升時，投資人踴躍進場布局債券基金，旗下ETF受市場青睞，已再次追加額度以滿足投資人熱烈投資需求。