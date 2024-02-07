走春宜蘭新秘境 「木渠多肉農場」讓大小朋友都開心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於宜蘭員山鄉坡城路的「木渠多肉農場」是近年來宜蘭新興的秘境景點，場內有多達數百種、上千盆的多肉植物，如許多民眾相當熟悉的虹之玉、巧克力方磚、火燄景天在木渠農場內就多達數百盆，可以說是多肉植物的天堂，也因為場主採取露天栽植，讓這些多肉植物都長的頭好壯壯。另外，農場內還有數十個由木渠黃老師親自製作的特色多肉植物藝術裝置，利用了不同的材料及裝飾品打造出如藝術品般的植栽裝置，玻璃瓶、公仔、復古玩具等搭配多肉植物，搖身一變成為農場裡最吸睛的拍照打卡景點。

多肉植物近年來成為許多上班族、植物新手的最愛，因其耐旱的特性較容易照顧，即使好多天忘記澆水也能長得很好。再加上多肉植物種類眾多，許多特殊造型可愛的多肉植物，例如昂斯洛、巧克力方磚、紫色驚喜等都是現在非常受歡迎的療癒多肉盆栽，讓許多民眾都忍不住買來嘗試種植。

「木渠多肉農場」不只可以讓遊客可以選購多肉植物，也有許多民眾特地前來體驗「多肉植物組盆DIY」，在30分鐘到一個小時內的體驗過程中，老師們會指導遊客如何挑選多肉植株搭配自己專屬的盆器，並親手創作一個屬於自己獨一無二的多肉盆栽，還可以學習許多關於多肉植物、土壤的知識以及種植技巧，是全家人來到宜蘭旅遊的親子活動首選。

木渠農場不僅是多肉植物的樂園，園區內也有種植小油菊、樹葡萄、殼斗科台灣原生種樹苗、鹿角蕨區、蔬果區、育苗區、空氣鳳梨區等，在這片寧靜綠意中，遊客能夠忘卻都市繁忙，感受到大自然的撫慰，也讓「木渠多肉農場」成為宜蘭員山鄉必訪的最新秘境景點。