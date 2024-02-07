星巴克走春必訪特色店！夢幻湖景環繞童話小屋 消費贈買1送1券

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春節7天連假到來，不少人規畫國內旅遊，吸睛的特色景點可不能錯過。連鎖咖啡品牌星巴克許多店面都相當有特色，特別統整出必訪門市，包括古老建築或古蹟內品飲咖啡享受歷史韻味，或是搭配壯麗湖景感受自然之美。此外，星巴克2月14日推出至門市單筆消費滿1314元即可獲得「進口空運紅色玫瑰花」；8日至12日消費滿300元就可獲「好友分享券」，14日前享買1送1好康。

星巴克特色門市包括位在花蓮理想大地內的超熱門打卡景點「花蓮理想門市」，外觀就像是一個從童話故事裡走出來的夢幻小屋，融合美式風格與歐式文藝復興的浪漫風情。門市建築整體線條採圓滑線、塔式及圓弧型而成，融合美式自由風格跟歐洲文化藝術，搭配落羽松四季變化與湖面倒影，讓人有種置身於童話夢幻之中的錯覺。

鄰近大稻埕的「保安門市」，曾是販售鳳梨罐頭致富的大稻埕富商葉金塗古宅，為保留古蹟原始的巴洛克式建築風貌，以新舊融合的概念為出發點，強調優雅、舒適且富有層次的設計手法，挑選結合現代與復古風格融合的建材，透過咖啡文化傳承其歷史風情。

外觀主要建材為紅磚的「鶯歌門市」，融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。走進門市，門廊氛圍保留既有入口拱門，其兩側圓柱建材工法相當精緻，空間中融入星巴克咖啡之設計，穿透出戶外景觀平台座椅，讓顧客感受到老屋與現代生活並存之美。

本地首間古蹟圖書館門市「新竹州圖門市」，前身為於日治時期興建，歷經世界大戰後至今保留最完整建築原貌的三座獨棟公共圖書館之一，擁有近百年歷史的市定古蹟「新竹州圖書館」，代表了新竹及在地悠長的文化價值。獨棟一層樓的建築物，保留日治時期古蹟建物特色，如拱形入口、入口上方的裝飾紋章、入口旁加寬的門柱、及磚形條紋的柱面，顯示了乘載時代的軌跡。