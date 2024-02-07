百貨春節100％中獎紅包送「萬元現金」 向月老許願抽住宿券

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本周迎來農曆春節，百貨商場摩拳擦掌等候大批人潮上門，精彩活動、好康優惠不間斷放送，舉凡聚餐7折起、滿額玩樂透抽獎等，兼顧趣味性的同時也替民眾守護荷包。

Global Mall觀察，全台8店主題餐廳早已湧現預訂潮，目前訂位率已超過8成，其中除夕、初二訂席更接近全滿，以中式餐廳最為熱門，包括欣葉小聚、時時香、開飯川食堂、蘇杭等，訂位人數則以4人及6人以上家庭聚餐為最主要。看準春節聚餐高需求，Global Mall集結百家餐廳推4到8人團聚套餐優惠7折起，無論是受歡迎的中式圍爐團圓餐，或是帶有不同風味的異國料理，包括泰式料理、日式燒烤、鐵板牛排，或是燒肉、火鍋通通一應俱全。

此外，Global Mall新北中和店年前引進日本大型連鎖超市「LOPIA」，近期在B2樓層開幕登場，提供日本產地直送水果、多樣肉品、種類豐富的外帶熟食，包括便當、現烤披薩及怪獸漢堡，還有新鮮手作壽司自由搭配，以及多樣零食泡麵、LOPIA獨家商品等，共計約5000品項商品，不用等代購或飛到日本，直接一站滿足。

京站看好今年西洋情人節碰上大年初五，針對想高調展示愛意的民眾推薦閃亮鑽飾及對表，va 10K無限鑽石手鍊，推薦價10400元；ELISA GEMS愛心戒指及無限耳環組合，原價7360元、特價6200元；Watch's house CITIZEN EM0418-81X，原價1萬1800元、特價9440元。

熱戀、遠距離的伴侶想規劃思念對方的香氛禮盒，推薦SABON白玫瑰復刻悸動禮盒，原價4640元、特價3980元、鋒恩香水的MONTBLANC傳奇烈紅香精禮盒，原價3650元、特價2500元。14日還可享「新年發財金 點數變現金」新春特別企劃，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元。另京站與台北霞海城隍廟合作推「你的在線月老」情人節特別企劃，掃碼即可求月老籤，29日前於指定貼文下方上傳專屬你的籤詩畫面，並寫下給月老的一句話，就有機會獲得旅幸福集團聯合高級雙人住宿券；20日前成為京站粉絲團好友加上傳與另一半在京站的低調放閃情侶照，就有機會獲得心心相印萬用盤。

大葉高島屋2月7日至3月4日邀請人氣IP米飛兔、嚕嚕米快閃，並規劃一系列春節活動，包括祥獅獻瑞慶開年、街頭藝人表演、財神爺巡樓發喜糖、名師雕刻秀等。此外，為迎接30周年，首波主打「龍躍30美食力•食來運轉大樂透」活動，APP會員於15日前當日累積滿2千元即可參加，每日抽1支價值8千元的「真愛密碼金湯匙」，其次為5百元全館美食電子抵用券、知名品牌調味醬，以及壽司郎百元折價券、藏王梅花豚肉兌換券等27家品牌券。

遠雄廣場9日前全館推滿3000元送300元，初一到初五只要消費達到1888元即可抽紅包，100％人人有獎，獎項包含10000元現金紅包、悅來大飯店、大板根森林溫泉酒店及悅樂旅店等知名飯店住宿券。 除了各種新春回饋，還有「龍的傳說」恐龍主題特展，10米高巨大暴龍、原始叢林恐龍特展，讓你仿彿置身古老奇幻的侏儸紀世界。