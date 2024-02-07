海運翻倍漲 台驊1月營收16.17億元、創近12個月新高

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台驊投控（2636）今（7）日公告2024年1月營收16.17億元，月增20.7％、年增35.65％，創下近12個月新高。台驊主要受惠年前海運備貨需求增加，加上紅海危機推升歐美航線運價翻倍漲，在運量及運價同步成長下，海運事業部1月營收8.69億元、年月雙增逾3成，帶動整體集團營運年月雙位數成長。

由於台驊1月營收組成中，有高達53.73％來自海運事業，反映紅海危機漲價效應加上亞洲年前出貨潮，也被市場視為觀察貨櫃海運三雄1月營運表現的風向球。

台驊表示，近期運價翻漲，主因為地緣政治衝突與外貿企業急於在中國農曆年前出口所造成。農曆年後工廠尚未復工，航運市場進入淡季，預估貨量與運價將小幅修正，整體市況將視3月中旬中國勞動市場復工狀況與工廠開工率而定。

隨著托運人對紅海危機後的高運價及遞延船期產生觀望，與中國農曆節前出貨近尾聲，中歐運價已於高峰回落，同時因應2月短少的工作天期，依據Drewry統計，全球航商往返跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和地中海等航線於第6週（2 月12日至2月18日）和第10週（3月4日至3月10日）期間宣布取消部份航班，以維持現行運力與運價。

由於遠東至歐洲、地中海運運價大漲，加上繞行好望角成本高，中歐班列成為廠商出口歐洲的替代方案之一，在紅海危機疊加中國廠商趕在過年前交貨下，台驊鐵路事業部營運迎來小高峰，中歐鐵路艙位接單為滿艙狀態，中俄鐵路業務也同步提升，帶動1月營收達1.2億元、月增102.9％，重回億元水準。

空運營運則受惠農曆年前電商出貨量能強勁，出貨量仍較上月成長，但受到全球艙位供給增加、運價下滑影響，1月營收3.25億元，月減11.32％、年增43.91％。

隨著春節臨近，內貿需求強勁，尤其江船貿易量顯著，同時在中國境內物流需求強勁帶動下，市場對企業存貨需求增加，同步推升倉儲使用週轉率，帶動倉儲收入增長，整體內貿物流事業部1月營收3.02億元，年增44.46％。

台驊藉由四大事業群均衡拓展集團營運規模，看好全球電商物流與中國新三樣產業商機；旗下子公司聯宇達方專營鋰礦砂、特殊化學品及美妝快銷品等倉儲配送業務，同時擁有專業倉儲物流、危險品報關、加工品配送及海鐵、海江多式聯運等優勢，結合集團海、空運及鐵路業務合作，2024年將依此營運模式持續擴增規模。