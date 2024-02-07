高中校隊教練疑涉性平事件 北市政風處偕教育局專案調查

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台北市某高中合球隊發生「師生戀」性平事件，沒想到吹哨人透過北市1999專線陳情後，卻疑似遭外洩身分，校內師長與教練更藉此施壓學生意圖撤銷檢舉案；台北市教育局表示，目前相關性平及霸凌案件刻正依法規程序調查中，涉案學校人員已暫時停聘接受調查，局內承辦人員涉嫌便宜行事也將提送考績會懲處，洩密情事也由北市政風處協同專案調查。

教育局表示，學校人員處理陳情案件，知悉案件內容負有保密義務，學校人員涉及性別事件調查不但沒有保密，還要求陳情人撤案，經調查倘違反《性別平等教育法》，學校人員涉及知悉性別事件未通報，又隱匿性別事件相關證據，最重可開罰30萬元。

教育局指出，後續也將提送台北市府性平會審議，全案調查報告再送教師成績考核會懲處，並依《教師法》送教評會審議是否予以解聘、不續聘、停聘、資遣等。

教育局提到，有關案號部分，依正常辦文程序，案號作為辦文依據無涉案件個資，確實會由教育局提供給學校，但承辦人員未按陳情案件處理流程辦理，涉性平案件未以密件方式提供，確實有行政疏失。

台北市教育局長陳素慧解釋，經研考會跟局內調查1999陳情系統調查後，確定教育局無人取得陳情人個資，所以確認涉案組長的取得的管道不是從教育局來，然而承辦人員接獲相關陳情後，未按陳情案件處理流程辦理，竟便宜行事未以密件方式提供，確實有行政疏失。

她指出，另外雖然師生戀尚未入性平三法，但局內過去已多次向學校宣導「只要是師生戀就是性平事件」，須以「教師專業倫理」啟動性平事件流程來處理，但教育局承辦人員卻以未入法認為非性平事件，且承辦人員也輕信校方說詞，沒要求學校啟動性平、校安通報就逕予結案，「校方與局內都知能不足」。

陳素慧強調，除了校方涉案人士外，針對教育局承辦人員專業度不夠、敏感度不足以及便宜行事的部分，後續也會送教育局考績會懲處，而該校從今年1月19日啟動調查，調查報告最慢在今年5月19日出爐。

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