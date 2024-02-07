澳門「新濠影滙」 郭富城夢幻舞林演唱會3月開唱

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新濠風尚呈獻娛樂鉅製《新濠尊屬系列演唱會》貴為亞洲首個巨星尊屬演唱會系列，自2023年隆重揭幕，已旋即吸引亞洲各地數以萬計歌迷到場欣賞。亞洲舞台王者郭富城去年為這破天荒世界級娛樂盛事壓軸登場，耗資半億打造虛擬揉合真實之移動城堡多元舞台，並與團隊籌備超過一年，精心打造新濠專屬的《夢幻舞林演唱會》。

今年3月起，Aaron將載譽登臨新濠影滙綜藝館，上演共8場「新濠尊屬系列」郭富城夢幻舞林演唱會2024，為本年度的尊屬系列打響頭炮，帶來嶄新震撼的製作和演出，細意打造出比2023年更重量級的華麗舞台及亮麗表演，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺，以高端設計融入每個章節，將巨星級舞林盛會引領至又一新台階。

新濠博亞娛樂首席營運總監David Sisk表示，去年隆重揭幕之《新濠尊屬系列演唱會》獲得到空前成功，大受好評，能夠將駐唱文化引進亞洲，為來澳旅客以及本地市民帶來不一樣的多元化體驗，我們十分期盼迎來亞洲舞台王者郭富城以及其頂尖團隊載譽重臨 ，為2024年《新濠尊屬系列》掀開序幕，以其天王狂野魅力，再一次為亞洲樂迷打造眼前一亮之「夢幻舞林」娛樂盛事。

與新濠一直有著深厚合作緣份的舞台王者郭富城，去年攜手將駐唱文化帶給亞洲觀眾，為澳門新濠影滙打造獨一無二的視聽新章。Aaron和團隊耗資半億傾力製作這個新濠限定的「舞林」特別版，引入全新的燈光及技術，揉合高科技影像加立體光影燈效，打造了一台虛擬結合真實的移動城堡多元舞台。演唱會配合「夢幻」主題，總共分成七個篇章，每一章都有別出心裁的舞台設計及歌舞編排。

Aaron身穿張叔平特別手繪的「藍眼睛」視覺藝術舞衣率領舞者兵團出場，化身成外太空戰士；立體又充滿電影感，令歌迷尤如置身於疑幻疑真的「葛咸城」的美式漫畫特效；全亞洲獨家首用的迷幻透視燈光陣，與Aaron及舞蹈員的衣服相互吻合，呈現出一組「沉浸式」歌舞，盡顯人歌合一且融入舞台之超新格調。這個超級龐大制作的演唱會，驚喜一浪接一浪，舞台多番開合轉移，型格非常，令現場觀眾掌聲不絕，氣氛熾熱。

郭富城表示，非常期望再度登上新濠影滙綜藝館舞台，成為本年度新濠尊屬系演唱會首位登埸的歌手，為新濠特意設計的視聽新章，很高興去年的演出深受樂迷的讚譽和喜愛，享受以百變創新的舞台演出與樂迷交流。今年的演出將會延續虛擬加真實的移動城堡，打造超級動感的夢幻舞台，無論在歌舞上的新編排，舞台服飾及造型設計等，為樂迷帶來意想不到的驚喜。

在澳門一個度假村就是一個景點，於2015年隆重開幕的新濠影滙，其建築牆建有離地130米、全球最高的8字形摩天輪「影滙之星」，成為澳門旅遊地標。綜合度假村的風格獨樹一幟，以荷里活影城為概念，整體設計融入電影元素與交融澳門中西文化、歷史和自然美學的當代風格為主軸，提供休閒娛樂、住宿、零售、餐飲及時尚生活體驗。

新濠影滙地理優越，坐落於路氹城的心臟地段，毗鄰澳門國際機場，約10分鐘之車程，度假村剛在2023年再度擴大規模，第二期項目包括澳門全新全天侯水上樂園、自家品牌酒店映星滙以及澳門W酒店正式開幕，因此度假村共有四間酒店可供旅人選擇，包括：第一期的「明星滙」、「巨星滙」，共1600間房間服務外，第二期增加了由國際著名建築事務所Zaha Hadid Architects操刀設計酒店外觀的「映星滙」及「澳門W酒店」，共提供900間客房及套房等住宿選擇，另設有零售以及多家餐廳餐飲服務。

新濠風尚呈獻「新濠尊屬系列」郭富城夢幻舞林演唱會將在3月9日登場，門票已公開發售，同時有VIP貴賓包廂派對套票、演唱會住宿套票以及娛樂餐飲套票可供民眾預訂。