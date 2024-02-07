《熱門族群》台塑四寶展望、油價預估一次看

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶今(7)日釋出最新展望，台塑(1301)預估第一季營收將與去年第四季相似，南亞(1303)、台化(1326)則因農曆工作天數減少，加上傳統淡季因素，對第一季保守看待，認為將不利於營收表現。油價部分，台塑化(6505)認為，全球經濟成長穩健提供油價下檔支撐。

台塑表示，雖然第一季適逢農曆春節假期，出貨天數減少，但預期農曆春節過後下游加工廠回補庫存，加上大陸自2月5日起全面降準2碼，促進經濟發展及加速復甦腳步，將帶動石化產品需求增長，且台塑開工率提高，產銷量增加，因此，維持先前相同看法，認為第一季營業額與去年第四季相當。

南亞表示，因應農曆春節假期，電子材料部份客戶已於1月提前備貨，且聚酯產品因聚酯粒進入傳統淡季，整體營收減少，加上農曆春節假期及工作天數減少，預計2月營收較1月減少。展望第一季，各個產品線來看，消費性電子產品需求復甦力道疲弱，電子材料營收略減；化工產品部分，除乙二醇因航運限制，2EH因同業產線異常或安排定檢，造成短期供需緊張行情上漲外，其餘皆因市場供應大於需，預估營收持平；塑膠加工產品部分，農曆春節假期對傳統塑膠加工產品影響較大，但因近年來持續拓展車用、醫材等利基型產品，銷售量穩定成長，預計第一季隨著假期結束後，工程陸續開工，營收恢復成長。整體來說，南亞預估，第一季營收較去年第四季略減。

台化表示，大陸經濟恢復緩慢，農曆春節將到，2月工作天數有限，加上中東紅海地區緊張、巴拿馬運河枯旱，運費急漲，石化、塑膠產品市況保守。不僅如此，紅海衝突加劇，而且烏克蘭無人機攻擊俄羅斯產油設施，使得油價向上攀升，1月油價上漲2.4%，可是下游石化、產品仍然低迷。整體來說，台化預計2月和第一季合併營收與先前預估的看法不變，即第一季因1月節前補庫存力道不足，2月春節假期長，都不利台化營收，主要是售量減少。台化進一步談到，目前市況有改善跡象，有春燕到來之兆頭，希望第二季漸漸轉好，不過，地緣衝突是個重大變數，會影響油價上漲，增加石化原料成本，也會影響長程運輸，除了運輸成本增加外，也增添交期變數，客戶會有就近採購的念頭，但若是忠誠度不變，則會提前下訂，反而是助力。

台塑化表示，近期中東地緣政治風險升高，如葉門胡塞組織持續攻擊紅海往來船隻，美軍基地部隊遭伊朗支持的伊拉克、敘利亞武裝組織攻擊，但以色列與哈馬斯可能達成臨時停戰協議，若以巴衝突降溫，胡塞組織引發的紅海危機可能逐步緩解，導致油價上檔承壓。但產油國減產政策將持續支撐油價，1～3月部分OPEC+會員國自願減產220萬桶/日，1月初步數據顯示OPEC+確實執行自願減產，加上第四季美國經濟成長3.3%，遠高於市場預估成長2%，IMF亦上調今年經濟成長率0.2%至3.1%，全球經濟成長穩健提供油價下檔支撐。以台塑化來說，2月煉油廠預計平均日煉量48萬桶/日，配合3月年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量42.7萬桶/日(產能利用率為 79%)；輕裂廠因應下游需求不佳，OL#2停車待命，其餘兩套輕裂廠產能利用率80%。