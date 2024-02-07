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《電週邊》光寶科元月營收雙減 高階電源供應器等出貨年成長

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【時報記者莊丙農台北報導】光寶科(2301)元月全球合併營收為99億元，年減7％，月減20％。其中，光電半導體、雲端運算及高階伺服器電源管理系統均較去年同期成長。

光電部門1月營收占整體23％，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用及車用照明等需求穩定。雲端及物聯網部門營收占整體34％，其中，雲端運算及高階伺服器電源管理系統出貨年增長逾2成。資訊及消費性電子部門營收占比43％；受惠產品組合持續優化，高階電源供應器與鍵盤等智慧輸入裝置出貨較去年同期增長。

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