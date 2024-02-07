《通網股》CDP氣候變遷評比 中華電獲最高A級殊榮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project,CDP)組織公布2023年碳排放揭露氣候變遷問卷評鑑結果，中華電(2412)從2.1萬家公司中脫穎而出，成為少數獲得最高級別A之企業之一。

中華電為了實現生物多樣性及永續淨零目標，除已經加入RE 100倡議，承諾在2040年前百分之百使用再生能源外，公司更高度重視生物多樣性和保護森林的重要性，承諾在2030年實現生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact,NPI)和無淨毀林(No Net Deforestation,NND)目標，並計畫投入資源進行森林復育，包括與林務局合作進行全台重點國有林和海岸林的植樹復育計畫等，計畫於8年內種植15萬棵樹。

同時，中華電以廣結盟為目標，對外攜手關鍵供應商，啟動「大手拉大手、大手拉小手、減碳一起走」的淨零倡議、建立綠色供應鏈聯盟，共同為永續轉型做出貢獻；已累計61家關鍵供應商共同承諾於2030年減碳50%，並在2050年達到淨零排放目標，藉由制定自身的減碳目標和做法，履行中華電供應鏈夥伴的責任，一同為2050年達到淨零排放而努力。

中華電長期以來運用核心專業、技術、資源、能力與特色，積極投入科技減碳，透過綠色電力採購與自建，與創新研發高效智慧節能管理系統，有效減少能源消耗和碳排放，並透過大規模企業志工淨灘、淨山，與林務局及世界羽球球后戴資穎合作植樹等方式，重視生物多樣性，促進多元生態保育，讓淨零轉型更有力量。